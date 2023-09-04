Обучение на дому — в США популяризируют VR-школы с Meta Quest 2 вместо классических занятий

Представляете мир, где дети с утра не идут в школу, а просто надевают наушники и переносятся на онлайн-урок? В условиях пандемии (и войны для украинских учеников) – это привычные реалии, но в США выходят на новый уровень, используя для дистанционного образования VR-гарнитуры.

6 утра. 10-летняя девочка нажимает кнопку будильника. Направляется на кухню, завтракает и собирается в школу. На уроке она внимательно записывает все, что диктует учительница. А через несколько секунд весь класс надевает скафандры и отправляется в открытый космос.

Так выглядит реклама нового типа образования от Optima Academy Online (компании OptimaEd из Флориды) – полностью виртуальной школы, запущенной в 2022 году. Вышеупомянутая школьница, как и большинство ее одноклассников и учителей, находится на уроке в гарнитуре Meta Quest 2 – белых очках весом до 500 граммов, которые использует до трех часов, иногда снимая для того, чтобы пообедать или сделать какую-нибудь ручную работу. Ее одноклассники, как и педагоги разбросаны по разным городам США, а то и по всему миру.

OptimaEd – компания, основанная 40-летней активисткой Эрикой Дональдс, сторонницей консервативного образования. В прошлом году в ее академию уже зачислили более 170 студентов дневной формы обучения до 8-й класса включительно – количество планируют удвоить этой осенью.

С третьего класса ученики носят VR-гарнитуры в течение 30-40 минут непрерывно во время одного занятия и всего в течение 4-5 уроков с перерывами, чтобы избежать зрительной усталости. Во второй половине дня дети выполняют курсовые работы самостоятельно, а учителя могут ответить на вопросы уже в цифровой реальности.

OptimaEd базируется во Флориде, что в общем-то и способствовало появлению такого вида образования (штат был одним из пионеров движения за свободу выбора школы), однако планирует выйти за ее пределы. Этой осенью школа будет предоставлять услуги по VR-обучению в Аризоне и частично в Мичигане.

Эрика Дональдс считает, что школа виртуальной реальности пользуется многими преимуществами личной учебы — обучение в реальном времени, одноклассники, экскурсии — и в то же время позволяет семьям создавать расписания и сообщества, которые они хотят. Если родители не удовлетворены какими-либо идеями, которые выдвигает их местная государственная школа, они могут отказаться, приобретя своему ребенку гарнитуру.

«Если вы доверите нам своего ребенка, вы точно знаете, что обучающая программа не будет противоречить тому, чему вы учите дома», — сказала она.

Впрочем, открытый рынок, созданный политикой выбора школ, может «размывать» пути использования государственных денег. Штат Миссисипи, например, подал в суд на VR-компанию Lobaki за использование средств, выделенных на социальное обеспечение, для создания школы виртуальной реальности (компания это отрицает). Также есть путаница с законодательством: этим летом Департамент образования Флориды написал письмо Optima Academy Online в котором сообщалось, что в виртуальной школе превышено количество неместных студентов и ей придется заплатить штраф в размере около $470 000. Дональдс ответила, что профильный закон не распространяется на частные школы.

Интересно, что согласно журналу Education Next, темнокожие семьи, как правило, больше поддерживают частные школы, чем другие расовые группы. Optima Academy Online отражает это разнообразие: в прошлом году только 54% студентов были белыми, еще около 20% студентов происходили из в «экономически неблагополучных семей».

Есть около 250 специализированных мест, где ученики и учителя Optima Academy Online могут собираться на уроки. Эти места не существуют в реальной жизни – их создал персонал OptimaEd с использованием виртуальной мебели, зданий и природных элементов. Например, если преподаватель рассказывает о древней Греции или Риме – весь класс может телепортироваться в дом римского чиновника, украшенный красной глиняной черепицей, лестницей, которая ведет к открытому внутреннему дворику с черно-белым клетчатым мраморным полом, окруженным колоннами и покрытыми плющом перилами.

Естественно, есть и минусы – никто не знает во что выльется ношение VR-очков несколько часов в день, в течение недель и месяцев подряд. Длительное пребывание в виртуальной реальности может вызвать у некоторых людей ощущение тошноты и головной боли – как во время езды в авто.

«Я иногда забываю законы физики!», – говорит В. Р. Олсон, историк виртуальной школы, комментируя свои попытки передвигать мебель взмахом руки после полных восьми часов работы.

Еще одна потенциальная проблема со школой виртуальной реальности – отсутствие сообщества. Optima пытается воспитывать любовь к школе, украшая аватары детей тематическим логотипом или талисманом. Впрочем, ученики разбросаны по всей Флориде и не могут встречаться друг с другом вне учебы – ходить на дни рождения или гулять после уроков.

По материалу The New Yorker