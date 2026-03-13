Вышел миниПК ASUS NUC 16 Pro от $999: 16 ядер, Thunderbolt 4 и поддержка 4 мониторов

Вадим Карпусь

Вийшов мініПК ASUS NUC 16 Pro від $999: 16 ядер, Thunderbolt 4 і підтримка 4 моніторів

ASUS представила новый мини-компьютер Asus NUC 16 Pro, который получил процессор нового поколения Intel Core Ultra (Series 3) Panther Lake.


Характеристики Asus NUC 16 Pro

Базовая версия Asus NUC 16 Pro поставляется в виде barebones-системы — без оперативной памяти и накопителя. Она оснащена 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 356H с графикой Intel Graphics, а цена составляет $999.

За эту стоимость пользователь получит компактный Мини-ПК размерами 144×117×42 мм. Устройство поддерживает беспроводные интерфейсы поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Набор портов включает в себя:


  • 2 × Thunderbolt 4 (40 Гбит/с)
  • 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с)
  • 4 × USB-A 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с)
  • 2 × HDMI или 2 × DisplayPort 2.1

Устройство позволяет подключать до четырех мониторов. Для охлаждения используют два вентилятора. Корпус имеет конструкцию, которая позволяет открыть его без отвертки. Это упрощает установку SSD или оперативной памяти.

Такая система содержит два слота M.2 2280 для накопителей. Один слот поддерживает PCIe 5.0 x4, другой — PCIe 4.0 x4, что позволяет устанавливать быстрые SSD. Компьютер комплектуется блоком питания мощностью до 150 Вт. Для установки оперативной памяти доступны слоты SO-DIMM, которые поддерживают модули LPDDR5 суммарным объемом до 128 ГБ. Учитывая высокие цены оперативной памяти и накопителей, предложение barebones-системы может стать реальным способом снижения стоимости компьютеров.

На некоторых рынках также доступна полностью готовая система Asus NUC 16 Pro с процессором Intel Core Ultra X7 358H с графикой Intel Arc, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Ее цена в Китае составляет 10 999 юаней (около $1600). Компания также планирует выпустить топовую версию с процессором Intel Core Ultra X9 388H, но точную дату запуска и цену пока не объявили.

Источник: liliputing

