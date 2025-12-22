Вышел первый трейлер "Одиссеи" Кристофера Нолана

Дождались: Universal выпустила первый официальный трейлер «Одиссеи» — нового фильма Кристофера Нолана со звездным актерским составом, экранизирующего одноименную древнегреческую эпическую поэму Гомера.

Как и предпоследний фильм Нолана, «Оппенгеймер», «Одиссея» может похвастаться большим звездным актерским составом: возглавляет его Мэтт Деймон в роли древнегреческого царя, который после Троянской войны преодолевает долгое и опасное путешествие домой на Итаку к своей возлюбленной Пенелопе (Энн Хэтэуэй). По дороге Одиссей встречает мифических существ: циклопа Полифема, сладкоголосых, но смертоносных сирен и могущественную ведьму Цирцея (Шарлиз Терон). Среди остальных персонажей появляются Том Холланд (сын Одиссея Телемах), Бенни Сафди (Агамемнон), Зендая, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Джон Бернтал, Джон Легуизамо, Химеш Патель, Миа Гот, Эллиот Пейдж и др.

В трейлере нам показывают, как Одиссей терпит кораблекрушение вместе со своим войском и возвращается домой во время тяжелого путешествия. Его и солдат также показывают внутри печально известного Троянского коня, которого ранее анонсировали в шестиминутном прологе. Одиссей ходит по суше, плывет по морю и блуждает по пещерам, где живут жуткие звери. Также здесь есть короткие сцены с Холландом и очень расстроенной Хэтэуэй.

«Одиссея» выйдет в кинотеатрах 17 июля 2026 года, как первый в истории фильм, полностью снятый на пленочные камеры IMAX. Ранее Нолан рассказал, что для него разработали специальные бесшумные версии камер, чтобы избежать проблем со звуком. Всего за 91 день съемок было использовано более 600 км пленки, причем лишь ее стоимость оценивается в $3 млн. Общий бюджет «Одиссеи», по некоторым оценкам, достиг $250 млн, что делает проект самым дорогим в карьере режиссера.

Трейлер

Постер