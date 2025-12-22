Новости Кино 22.12.2025 comment views icon

Вышел первый трейлер "Одиссеи" Кристофера Нолана

Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана

Дождались: Universal выпустила первый официальный трейлер «Одиссеи» — нового фильма Кристофера Нолана со звездным актерским составом, экранизирующего одноименную древнегреческую эпическую поэму Гомера.

Как и предпоследний фильм Нолана, «Оппенгеймер», «Одиссея» может похвастаться большим звездным актерским составом: возглавляет его Мэтт Деймон в роли древнегреческого царя, который после Троянской войны преодолевает долгое и опасное путешествие домой на Итаку к своей возлюбленной Пенелопе (Энн Хэтэуэй). По дороге Одиссей встречает мифических существ: циклопа Полифема, сладкоголосых, но смертоносных сирен и могущественную ведьму Цирцея (Шарлиз Терон). Среди остальных персонажей появляются Том Холланд (сын Одиссея Телемах), Бенни Сафди (Агамемнон), Зендая, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Джон Бернтал, Джон Легуизамо, Химеш Патель, Миа Гот, Эллиот Пейдж и др.

В трейлере нам показывают, как Одиссей терпит кораблекрушение вместе со своим войском и возвращается домой во время тяжелого путешествия. Его и солдат также показывают внутри печально известного Троянского коня, которого ранее анонсировали в шестиминутном прологе. Одиссей ходит по суше, плывет по морю и блуждает по пещерам, где живут жуткие звери. Также здесь есть короткие сцены с Холландом и очень расстроенной Хэтэуэй.

«Одиссея» выйдет в кинотеатрах 17 июля 2026 года, как первый в истории фильм, полностью снятый на пленочные камеры IMAX. Ранее Нолан рассказал, что для него разработали специальные бесшумные версии камер, чтобы избежать проблем со звуком. Всего за 91 день съемок было использовано более 600 км пленки, причем лишь ее стоимость оценивается в $3 млн. Общий бюджет «Одиссеи», по некоторым оценкам, достиг $250 млн, что делает проект самым дорогим в карьере режиссера.

Трейлер

Постер

Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый трейлер байопика "Майкл Джексон" — племянник певца в главной роли
Квентин Тарантино разнес "Голодные игры", как полный плагиат: "Почему никто не подал в суд?"
Paramount взялась за разработку "Час пик 4" после давления Трампа
"Бегущий человек": финальный трейлер приглашает к игре
Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day
"Человек завтрашнего дня": в следующем фильме о Супермене он получит нового антагониста и очень неожиданный союз
Disney создала 4 разных тизера "Мстители: Судный день" для показов "Аватар 3", чтобы зрители повторно посетили сеанс
В "Одиссее" Нолана покажут циклопов-аниматроников в "натуральных" размерах
Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"
Первый взгляд: Хью Джекман в хорроре "Смерть Робин Гуда" от A24
Для съемок "Одиссеи" Нолана использовали 600 км пленки и только камеры IMAX
"Здесь произошло что-то очень плохое": украинский трейлер фильма "Сайлент Хилл. Возвращение", релиз — 22 января
"Аватар: Огонь и пепел" заработал $345 млн в первые выходные — меньше предшественника, но с рекордом в Украине
Marvel использовала 80% реальных декораций для "Мстители: Судный день"
Черная вдова в DC: "Бэтмен 2" привлекает Скарлетт Йоханссон на главную роль
Disney идет на рекорд: "Зверополис 2" заработал $900 млн за две недели проката
Из "Дома дракона" в космос: первый тизер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
Первые кадры живого римейка "Моаны" — все, как в мультфильме, но пока без Скалы
Кратос в Болливуде: индийский блокбастер на Netflix покадрово скопировал бой из God of War
Квентин Тарантино назвал лучший фильм XXI века: "Режиссерское мастерство — потрясающее"
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить