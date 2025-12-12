"Фильм столетия": в сеть слили пролог "Одиссеи" Нолана, критики — в восторге

Ажиотаж вокруг «Одиссеи» Кристофера Нолана вырос с запуском 6-минутного пролога. Сейчас видео транслируют на показах отдельных фильмов в IMAX, но, конечно, появление экранной записи в сети не заставило себя ждать.

Очевидно, студия делает все возможное, чтобы удалить запись, однако ее, если постараться, еще можно отыскать в сети. Дальше — спойлеры к первым 6 минутам «Одиссеи».

Первые 6 минут — это, по сути, пролог, показывающий конец Троянской войны. Фильм начинается с вопроса: «Вы слышали историю о коне?». Далее нам показывают кадры самого деревянного сооружения и троянского солдата, который залезает на него и втыкает копье, чтобы проверить на безопасность — хотя фактически ранит одного из спрятанных людей внутри. Одиссей быстро закрывает тому рот, чтобы он не выдал себя криком от боли.

Для тех, кто знаком с историей Гомера, дальнейшие события не будут сюрпризом: когда наступает ночь, греки вылезают из коня и убивают охранников. Дизайн костюмов демонстрирует разумный контраст между греками и троянцами: Одиссей и его люди одеты в темные доспехи, идеальные для вторжения, тогда как троянцы носят белую форму и маски, чтобы избежать ощущения индивидуальности. Остатку охранников удается поднять тревогу, но греки успевают открыть ворота. Далее Одиссей надевает свой греческий шлем и готовится присоединиться к битве, которая теперь бушует по всему городу.

Сам пролог завершается морскими пейзажами с намеком на основное приключение вдали от Трои и кадром с циклопом. Ранее мы писали, что специально для фильма были разработаны куклы-аниматроники, которые изображали мифических существ в натуральных размерах

Критики тем временем активно делятся своими впечатлениями и, судя по их словам, «Одиссея» должна стать «фильмом столетия», не меньше.

«Пролог к «Одиссее» просто поражает То, что это первый фильм, снятый на 100% на пленочные камеры IMAX, уже само по себе является диким, но то, как это выглядит на экране, — невероятно. Звуковое оформление вызовет у вас тревогу (в хорошем смысле), а наращивание партитуры бьет в самое сердце и идеально формирует напряжение», — кинокритик Андре Сент-Альбен.

Другие определяют ленту масштабнее «Дюны» и лучшей, из того, что когда-либо делал Нолан.

«Она больше по масштабу, чем «Дюна». Это что-то невероятное. Возможно, самый большой фильм всех времен. Не думаю, что когда-то еще создадут что-то с такими масштабами», — пишет журналист Брэндон Норвуд.

Интересно, что даже те, кто посмотрел некачественную бутлег-версию, тоже выражают восторг.

«Могу сказать, что еще никогда не был так увлечен просмотром слитого в интернет низкокачественного материала. Лучшее, что я могу описать, это сочетание сырости «Дюнкерка» с постоянно нарастающим напряжением вокруг «Тенета» и «Оппенгеймера», — пишет один из зрителей в соцсетях

Напомним, что главную роль взял на себя Мэтт Дэймон, его сына Телемаха сыграл Том Холланд, а жену Пенелопу — Энн Хэттеуэй. Среди остального актерского состава появляются Шарлиз Терон, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Зендея, Джон Бернтал, Бенни Сафди, Эллиот Пейдж, Джон Легуизамо и др.

«Одиссея» станет первым в истории фильмом, полностью снятым на пленочные камеры IMAX, ранее Нолан рассказал, что для него разработали специальные бесшумные версии камер, чтобы избежать проблем со звуком. Всего за 91 день съемок было использовано более 600 км пленки, причем лишь ее стоимость оценивается в $3 млн. Общий бюджет «Одиссеи», по некоторым оценкам, достиг $250 млн, что делает проект самым дорогим в карьере режиссера.

«Первые шесть минут фильма демонстрируют невероятную операторскую работу и феноменальную способность Нолана передавать ощущение масштаба. Несколько сцен просто захватывают дух; момент, когда коня затягивают внутрь городских стен, действительно впечатляет, когда так много статистов пытаются тащить его по земле. Между тем внимание также сосредоточено на переживаниях Одиссея и его людей, когда они качаются и пытаются удержать равновесие в движущемся коне. Все это совершенно потрясающе и доказывает, что «Одиссея» станет одним из самых красивых фильмов 2026 года», — заключает Том Бэкон из Comicbook.

Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года.