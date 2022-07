Вышел полноценный трейлер сериала «Дом дракона» по вселенной «Игры престолов» (премьера уже 21 августа)

Ровно за месяц до премьеры канал HBO опубликовал полноценный трейлер сериала «Дом дракона» / House of the Dragon, который является приквелом к блокбастеру «Игра престолов» / Game of Thrones.

Как нетрудно догадаться, новый проект расскажет о семье Таргариенов, одной из ключевой особенностей которой выступали боевые драконы. Шоураннеры решили рассказать зрителям о важнейшем событии в судьбе династии — гражданской войне, вошедшей в историю под названием «Танец драконов».

В сериале появятся король Визерис I (Пэдди Консидайн), его брат и наследник Железного трона принц Дэймон Таргариен (Мэтт Смит), а также принцесса Рейниры Таргариен (Эмма Д’Арси), десница короля Отто Хайтауэра (Рис Ифанс), Миллисент Хайтауэр (Оливия Кук) и другие.

Шоураннерами сериала выступили Мигель Сапочник и Райан Кондал, премьера состоится 21 августа 2022 года, в первом сезоне будет всего 10 серий.