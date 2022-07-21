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Вышел полноценный трейлер сериала «Дом дракона» по вселенной «Игры престолов» (премьера уже 21 августа)

Вышел полноценный трейлер сериала «Дом дракона» по вселенной «Игры престолов» (премьера уже 21 августа)

Ровно за месяц до премьеры канал HBO опубликовал полноценный трейлер сериала «Дом дракона» / House of the Dragon, который является приквелом к блокбастеру «Игра престолов» / Game of Thrones.

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«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Как нетрудно догадаться, новый проект расскажет о семье Таргариенов, одной из ключевой особенностей которой выступали боевые драконы. Шоураннеры решили рассказать зрителям о важнейшем событии в судьбе династии — гражданской войне, вошедшей в историю под названием «Танец драконов».

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В сериале появятся король Визерис I (Пэдди Консидайн), его брат и наследник Железного трона принц Дэймон Таргариен (Мэтт Смит), а также принцесса Рейниры Таргариен (Эмма Д’Арси), десница короля Отто Хайтауэра (Рис Ифанс), Миллисент Хайтауэр (Оливия Кук) и другие.

Шоураннерами сериала выступили Мигель Сапочник и Райан Кондал, премьера состоится 21 августа 2022 года, в первом сезоне будет всего 10 серий.


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