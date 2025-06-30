«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»

Ходят слухи, что первый тизер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана обнародуют на этой неделе — на показах нового «Мира Юрского периода» (тоже проект Universal), который уже 2 июля стартует в кинотеатрах. Собственно, их лишь усиливают официально представленные постер и слоган фильма, которые предлагает «Бросить вызов богам».

Постер показывает название, дату выхода, слоган и слова о том, что фильм «снят полностью пленочными камерами IMAX» наряду с изображением части скульптуры, которая, кажется, находится в огне.

Что касается тизера, то он, как ожидается, длится около 20 секунд и появится сразу, как на показах, так и в онлайне — остается надеяться, что он будет содержать реальные кадры, а не визуальные эффекты или загадочный текст. Съемки, напомним, стартовали еще в феврале, поэтому Нолану есть, что показать.

В «Одиссее» Нолан воссоединился со звездой фильмов «Интерстеллар» и «Оппенгеймер» Мэттом Деймоном, который взял на себя главную роль. Том Холланд, по слухам, сыграет сына Одиссея Телемаха, в то время как его девушка Зендея — Афину. Утечки со съемок ранее предложили первый взгляд на актеров в их образах и декорации, которые уже на то время встретили с критикой относительно исторической достоверности.

Среди остального актерского состава Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Джон Бернтал, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Миа Гот, Энн Хэттеуэй и многие другие. Терон в недавнем интервью Variety подтвердила, что сыграет богиню Цирцею — одну из главных антагонисток в контексте «Одиссеи», которая завлекает персонажа Дэймона в ловушку на острове и превращает его команду в животных.

Нолан тем временем кроме режиссуры, взялся и за адаптацию сценария. Оригинальная история Гомера, напомним, повествует о тяжелом 10-летнем путешествии Одиссея домой после падения Трои.

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Фильм, по слухам, станет самым дорогим в карьере режиссера с бюджетом в примерно $250 млн, и будет использовать самые современные камеры IMAX под руководством давнего коллеги Нолана, оператора-постановщика Хойте Ван Хойтемы. Территориально съемки сейчас проходят в Шотландии, после чего переместятся в Ирландию и в конце концов в Лондон — ранее команда работала в Марокко, Греции и Италии.

«Они больше никогда не снимут такого фильма. Это эпос из всех эпосов. Локации просто сумасшедшие — по всей Европе — потому что путешествие Одиссея длится десять лет. Это дико», — рассказывал ранее координатор трюков Джеймс Ньюман.

Премьера фильма состоится 17 июля 2026 года — символический период для Нолана, в подобные даты выходили «Дюнкерк», «Темный рыцарь», «Оппенгеймер» и «Начало».