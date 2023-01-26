Вышел трейлер военного экшена «Мирный-21» – фильм появится в прокате 22 февраля 2023 года

Авторы военной экшн-драмы «Мирный-21» представили официальный трейлер ленты. Напомним, этот фильм основан на реальных событиях, которые произошли в самом начале российско-украинской войны – в 2014 году.

В основе фильма режиссёра Ахтема Сеитаблаева «Мирный-21» — реальная история луганских пограничников, давших бой оккупантам, несмотря на преимущество врага в силе и технике. Они вошли в историю под грифом «те, кто не сдался». Название фильма было выбрано не случайно, ведь Мирный-21 — это адрес квартала, где находился луганский пограничный отряд.

Фильм «Мирный-21» изображает события июня 2014 года, которые произошли на приграничной территории Луганской области. Тогда российские спецслужбы и агенты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать Родину. Таким образом, они пытались повторить крымский сценарий и захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой. «Мирный-21» – история тех, кто не сдался.

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«История о доверии и его отсутствии на фоне событий, которые разворачиваются на востоке Украины в начале 2014 года. Главная тема раскрывается через призму луганского пограничного отряда, бойцы которого сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну», — рассказывает синопсис фильма.

Фильм создан ISTMEN FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по кино и UA Production. Кроме опытных киносценаристов Ярослава Яриша и Сергея Касторных, к разработке сценария фильма присоединился Анатолий Коцюрба, действующий полковник Государственной пограничной службы. Его пригласили, чтобы максимально точно и корректно показать на экране специфику военной службы. Роли в ленте исполнили Андрей Саминин, Максим Девизоров, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Мария Штофа, Лорена Колибабчук, Павел Ли и другие.

Съёмки фильма «Мирный-21» начали в сентябре 2021 года. Ленту снимали в Киеве и военной части города Васильков Киевской области (Объединенный учебный центр Воздушных Сил). По словам сопродюсера фильма Марии Дончик, в первые дни полномасштабного вторжения Военная часть и плац, которые можно увидеть в некоторых сценах фильма, были полностью уничтожены российскими снарядами.

Фильм «Мирный-21» выйдет в национальном прокате с 22 февраля 2023 года.