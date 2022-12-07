Военная драма «Мирный-21» о событиях на украинско-российской границе в 2014 году выйдет в прокат 22 февраля 2023 года

В скором времени в украинский прокат выйдет фильм «Мирный-21». Это военная драма, рассказывающая о сопротивлении Луганского пограничного отряда российским диверсионным группировкам в самом начале агрессии – в 2014 году.

Фильм «Мирный-21» изображает события июня 2014 года, которые произошли на приграничной территории Луганской области. Тогда российские спецслужбы и агенты пытались склонить бойцов Луганского пограничного отряда предать Родину. Таким образом, они пытались повторить крымский сценарий и захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой. «Мирный-21» – история тех, кто не сдался.

Режиссером фильма стал Ахтем Сеитаблаев. Над «Мирным-21» работали сразу три сценариста: опытные авторы Ярослав Яриш и Сергей Касторных, а также Анатолий Коцюрба – действующий полковник Государственной пограничной службы. Его пригласили, чтобы максимально точно и корректно показать на экране специфику военной службы. Роли в ленте исполнили Андрей Саминин, Максим Девизоров, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Мария Штофа, Лорена Колибабчук, Павел Ли и другие.

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Съемки фильма «Мирный-21» начали в сентябре 2021 года. Ленту снимали в Киеве и военной части города Васильков Киевской области (Объединённый учебный центр Воздушных Сил). Пока фильм находится на этапе постпродакшена. Сначала авторы планировали приурочить выход ленты ко Дню украинского пограничника в апреле 2022 года, но теперь выход в широкий прокат запланирован на 22 февраля 2023 года.