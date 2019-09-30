Вышла Chrome OS 77, которая принесла поддержку Google Assistant и еще несколько небесполезных улучшений





Google обновила свою операционную систему Chrome OS. Версия Chrome OS 77 включая несколько важных нововведений.

Самое главное ее нововведение — поддержка Google Assistant по умолчанию на подавляющем большинстве хромбуков. Ранее эта функция была скрытой и включить ее можно было только в бета-каналах Chrome OS. Теперь же Google Assistant доступен для всех совместимых ПК с Chrome OS. Для активации фирменного помощника Google на поддерживаемом хромбуке нужно произнести хорошо известную всем пользователям Google голосовую команду Hey Google, либо нажать кнопку Assistant на панели запуска.

Остальные новшества также не бесполезны. В частности, в новой версии сделали управление звуком удобнее и проще. Теперь можно быстро полностью отключить звук на всем устройстве в случае неожиданного воспроизведения видео на всю громкость в какой-либо из вкладок. Теперь быстро перейти ко всем настройкам звука можно, нажав кнопку в правом нижнем углу экрана. Родителям теперь легче смягчить ограничения по времени использования устройств для своих детей за хорошее поведение через приложение Family Link.

Кроме того, обновление Chrome OS 77 включает функцию для быстрой отправки ссылок web-страниц на другие синхронизированные устройства, которую ранее включили в браузере Chrome. Наконец, в Chrome OS 77 реализованы новые алгоритмы экономии заряда аккумулятора, которые отключают устройство после трех дней ожидания.

Как обычно, распространение обновления займет какое-то время.

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