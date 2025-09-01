Вышла Grok Code Fast 1: ИИ-модель программирования поддерживает Java, Python, C++, Rust, Go и TypeScript

Компания xAI Илона Маска представила Grok Code Fast 1 — новую ИИ-модель, ориентированную на агентское кодирование (работу с многошаговым кодированием и инструментами).

Модель Grok Code Fast 1 создали с нуля, используя совершенно новую архитектуру. На этапе предварительного обучения собрали корпус данных, максимально насыщенный материалами по программированию. Для посттренировки отобрали наборы данных, отражающие реальные сценарии: пул-реквесты, рабочие задачи с кодом, типичные изменения в проектах. В течение тренировки команда сотрудничала с партнерами запуска, чтобы отточить поведение модели именно в агентских платформах. Благодаря этому Grok Code Fast 1 хорошо осваивает работу с распространенными инструментами — grep, терминалом, редактированием файлов — и чувствует себя «как дома» в большинстве IDE.

Вместе с партнерами по запуску модель в настоящее время доступна бесплатно на ограниченное время в таких продуктах, как: GitHub Copilot, Cursor, Cline, Roo Code, Kilo Code, opencode и Windsurf.

Высокое быстродействие

При разработке модели особое внимание уделяли скорости работы. Благодаря этому она может успеть сделать десятки вызовов инструментов еще до того, как пользователь дочитает первый абзац «цепочки мышления». Дополнительно реализованы оптимизации, которые обеспечивают более 90% кэш-хитов при работе с партнерами запуска.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Модель Grok Code Fast 1 работает по всему стеку разработки, но особенно хорошо справляется с TypeScript, Python, Java, Rust, C++ и Go.

Модель способна выполнять типовые задачи почти без контроля:

создание проектов с нуля;

ответы на вопросы по коду и архитектуре;

точечное исправление багов.

Новую модель проверили как в общих тестах, так и предоставили для оценки реальным разработчикам, которые проверяли ее в ежедневных задачах. Как заявляет компания, Grok Code Fast 1 получила высокую оценку среди программистов как быстрая и надежная модель для повседневных задач.

Цена

Модель Grok Code Fast 1 спроектирована с акцентом на широкое использование. В течение ограниченного периода она доступна бесплатно у эксклюзивных партнеров запуска. Стоит упомянуть, что ранее она была выпущена «тихо», под кодовым названием sonic.

В дальнейшем для нее заявлены следующие тарифы:

$0,20 за 1 млн входящих токенов,

$1,50 за 1 млн исходных токенов,

$0,02 за 1 млн кэшированных входящих токенов.

Источник: x.ai