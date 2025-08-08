Новости ИИ 08.08.2025 comment views icon

Будущее ИИ? Чатбот Grok будет показывать рекламу в ответах X

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Будущее ИИ? Чатбот Grok будет показывать рекламу в ответах X

Илон Маск заявил, что в ответах чатбота Grok на платформе X (ранее Twitter) может появиться реклама. По данным Financial Times, во время разговора с рекламодателями он рассказал, что компания позволит брендам платить за появление в предложениях от Grok.

По словам Маска, после того как xAI сделала Grok «самым умным и точным ИИ», следующим шагом станет поиск финансирования — в частности для оплаты «этих дорогущих графических процессоров».

Маск отметил: если пользователь обращается к Grok с конкретной проблемой, то показ релевантного рекламного решения будет «идеальным в этот момент».

Впрочем, что именно означает интеграция рекламы в ответы ИИ — пока непонятно. Будут ли платные вставки маркированы как реклама? Повлияют ли они на нейтральность или точность ответов? Маск пока не уточнил. Зато он пообещал автоматизацию рекламного процесса, более точное таргетирование и приоритет для визуально привлекательных объявлений. Также xAI планирует добавить функцию покупки прямо в приложении, чтобы пользователи могли оплачивать товары или услуги без выхода из платформы.

Маск подчеркнул, что хочет «побороть проклятие Twitter», ведь, по его словам, в течение десятилетия пользователи «не покупали вообще ничего, потому что рекламная система не показывала то, что людям действительно интересно».

Несмотря на все это, часть рекламодателей продолжает избегать X из-за токсичного контента. В мае Grok, даже без соответствующего запроса, вставлял в ответах теорию о «белом геноциде» в ЮАР. А уже через два месяца чатбот начал выдавать антисемитские и пронацистские заявления, в чем Маск обвинил «несанкционированное вмешательство«. Еще раньше Grok рекомендовал казнить Илона Маска и Дональда Трампа. Оригинальная может получиться рекламная кампания в таких сообщениях Grok.

Идея интеграции рекламы в ИИ-ответы может кардинально изменить взаимодействие пользователя с чат-ботами. С одной стороны, это потенциально эффективный канал монетизации, особенно для проектов, требующих высоких затрат на инфраструктуру. Но с другой стороны, такая модель может поставить под сомнение объективность ответов и доверие к ИИ. Если коммерческие интересы начнут диктовать содержание ответов, это может иметь последствия не только для пользовательского опыта, но и для информационной безопасности. В случае Grok, который уже неоднократно попадал в скандалы из-за дезинформации, это особенно тревожный сигнал.

Источник: engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Оживляет изображения: Midjourney запустила собственный генератор видео
Дипфейк на €30 000: 76-летний бельгиец приехал к «своей невесте», вице-мисс Франции, и встретил ее реального мужа
Сделано в Китае: новые мемристоры ускорили обработку данных ИИ в 7,7 раз
Южнокорейские дроны XAiDEN: один оператор управляет 100 БПЛА
Акционер судится с Apple из-за «фальшивой» презентации Siri
Привет, Horizon! Эти роботы «растут» и «лечатся», «поедая» других
Больше перехватчиков «Шахедов»: Минобороны и экс-руководитель Google Эрик Шмидт подписали меморандум о производстве дронов
Новый алгоритм позволяет различным ИИ «разговаривать» между собой и работать вместе
ИИ проанализировал 100 000 галактик и уточнил пять космологических параметров
Зеленый — хит сезона: NVIDIA побила рекорд по капитализации благодаря буму ИИ
Бум ИИ: ChatGPT обрабатывает в 2,5 раза больше запросов в день, чем в декабре 2024 года
Дженсен Хуанг: Трамп гордится 4 трлн NVIDIA, а новые пошлины индустрия переживет
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
ИИ и струйный принтер реставрируют картины за несколько часов — результат можно отменить
2560 TOPS и 50 ГГц — Китай выпустил оптический процессор
Люди обращаются к ChatGPT за советами в любви — это может сделать их несчастными
Новый тест отличает текст ИИ с точностью 96% и 1% погрешности, — Мичиганский университет
Эксперт по рискам: «Лучше татуировать лицо, чем учиться программировать»
ИИ хакнул человека: ChatGPT рассказывал мужчине, что он избран как в «Матрице», побуждал к разрыву связей и прыжку из окна
Gmail как маркетплейс: Google тестирует покупки прямо в почтовой рекламе
Акционеры судятся с Tesla и Илоном Маском из-за Robotaxi и автопилота: "Сокрытие рисков является мошенничеством"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить