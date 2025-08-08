Будущее ИИ? Чатбот Grok будет показывать рекламу в ответах X

Илон Маск заявил, что в ответах чатбота Grok на платформе X (ранее Twitter) может появиться реклама. По данным Financial Times, во время разговора с рекламодателями он рассказал, что компания позволит брендам платить за появление в предложениях от Grok.

По словам Маска, после того как xAI сделала Grok «самым умным и точным ИИ», следующим шагом станет поиск финансирования — в частности для оплаты «этих дорогущих графических процессоров».

Маск отметил: если пользователь обращается к Grok с конкретной проблемой, то показ релевантного рекламного решения будет «идеальным в этот момент».

Впрочем, что именно означает интеграция рекламы в ответы ИИ — пока непонятно. Будут ли платные вставки маркированы как реклама? Повлияют ли они на нейтральность или точность ответов? Маск пока не уточнил. Зато он пообещал автоматизацию рекламного процесса, более точное таргетирование и приоритет для визуально привлекательных объявлений. Также xAI планирует добавить функцию покупки прямо в приложении, чтобы пользователи могли оплачивать товары или услуги без выхода из платформы.

Маск подчеркнул, что хочет «побороть проклятие Twitter», ведь, по его словам, в течение десятилетия пользователи «не покупали вообще ничего, потому что рекламная система не показывала то, что людям действительно интересно».

Несмотря на все это, часть рекламодателей продолжает избегать X из-за токсичного контента. В мае Grok, даже без соответствующего запроса, вставлял в ответах теорию о «белом геноциде» в ЮАР. А уже через два месяца чатбот начал выдавать антисемитские и пронацистские заявления, в чем Маск обвинил «несанкционированное вмешательство«. Еще раньше Grok рекомендовал казнить Илона Маска и Дональда Трампа. Оригинальная может получиться рекламная кампания в таких сообщениях Grok.

Идея интеграции рекламы в ИИ-ответы может кардинально изменить взаимодействие пользователя с чат-ботами. С одной стороны, это потенциально эффективный канал монетизации, особенно для проектов, требующих высоких затрат на инфраструктуру. Но с другой стороны, такая модель может поставить под сомнение объективность ответов и доверие к ИИ. Если коммерческие интересы начнут диктовать содержание ответов, это может иметь последствия не только для пользовательского опыта, но и для информационной безопасности. В случае Grok, который уже неоднократно попадал в скандалы из-за дезинформации, это особенно тревожный сигнал.

