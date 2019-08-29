Вышла игра Pokémon Masters для Android и iOS

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После более чем месяца периода предварительной регистрации наконец состоялся официальный релиз новой игры о покемонах – Pokémon Masters.

Новая игра возвращает знакомых персонажей из основных игр, старых тренеров, таких как Брок и Мисти. Действие Pokémon Masters разворачивается на острове, где проводится состязание Pokémon Masters League. В игре предстоит объединять тренеров с покемоном в матчах 3 на 3 против искусственного интеллекта.

Игра Pokémon Masters появилась в результате сотрудничества между Pokémon Company и DeNA, которая создала Super Mario Run и Fire Emblem Heroes. Когда начались предварительные регистрации, компании выпустили несколько игровых видеороликов, в которых показано, как работают пары, боевую механику и действия, доступные в игре.

Игра Pokémon Masters доступна в магазинах приложений для Android и iOS.

Источник: Engadget