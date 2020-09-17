Вышла новая версия браузера Safari 14 с улучшенной работой вкладок

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Компания Apple выпустила новую версию своего браузера Safari 14 для macOS Catalina и High Sierra. Safari 14 улучшает работу с вкладками, добавляет новую функцию отчета о конфиденциальности и предлагает новые параметры настройки для стартовой страницы.

Одним из наиболее существенных изменений в браузере Safari 14 является улучшенная работа вкладок. Сами вкладки были переработаны таким образом, чтобы они занимали больше места. По умолчанию они отображают значки сайтов и показывают предварительный просмотр каждой вкладки при наведении на них указателя мыши.

Также появилась новая стартовая страница, которую пользователь может настроить при помощи собственных фонов и ссылок. В новом отчёте о конфиденциальности отображаются все межсайтовые трекеры, которые блокирует браузер. Кроме того, в этой версии браузера убрана поддержка Adobe Flash.

Некоторые из новых функций браузера Safari 14 требуют для своей работы версию операционной системы macOS Big Sur, которая появится позже в этом году. Они не будут работать в существующих версиях ОС. Речь идёт о поддержке 4K HDR видео и встроенных в браузер функциях перевода.

Источник: The Verge