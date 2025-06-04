Первые обзоры AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ — в S.T.A.L.K.E.R. 2 как NVIDIA RTX 5060 8 ГБ

Согласно первым игровым тестам AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, в производительности «красная» видеокарта ближе к NVIDIA RTX 5060 8 ГБ, чем к 5060 Ti 16 ГБ.

По результатам тестирования сайта TechPowerUp предыдущий сравнение с RTX 5060 Ti 16 ГБ в целом можно считать корректным. Но еще ближе видеокарта к 5060 8 ГБ, хоть и совсем немного опережает. Вряд ли на ней можно будет ощутить преимущество 16 ГБ памяти. К тому же в случае AMD отсутствуют генерация кадров 4x и качественное масштабирование DLSS 4, а также другие программные преимущества NVIDIA.

Преимуществом этой видеокарты может стать лишь очень большая разница в цене. Но вряд ли она достигнет достаточного уровня в реальных магазинах. даже с разницей в $80, о которой говорит сайт, RTX 5060 Ti 16 ГБ кажется лучшим выбором. В своем заключении тестировщики говорят о цене как решающем факторе, но все же потери кажутся большими. Вряд ли ожидаемая разница чуть более 3000 грн решает с порядком реальных цен около $500.

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ потребляет около 170 Вт под нагрузкой, разгон видеокарты дал в тесте +10% производительности. Трудно назвать какую-либо характеристику этой видеокарты преимуществом.