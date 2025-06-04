Суперкомпактная MSI RTX 5060 INSPIRE ITX имеет один кулер и умещается на ладони

За последние годы мы привыкли, что игровые видеокарты подросли, и теперь занимают 2-3 слота и имеют немалую длину. Для них требуются большие корпуса. А те пользователи, которые отдают предпочтение рабочим или игровым системам в формате Mini-ITX, часто остаются вне игры и ограничены выбором интегрированной графики. И здесь на сцену выходит MSI с игровой видеокартой, умещающейся на ладони. Это просто находка для тех, кто боретесь за каждый миллиметр пространства в корпусе.

Новая MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX — это чрезвычайно компактная видеокарта длиной всего 145 мм. Эта модель ориентирована на Mini-ITX — самый маленький стандарт материнских плат. Но, интересно, даже на его фоне INSPIRE ITX выглядит карликом: ее длина почти совпадает с размером разъема PCIe. Больше некуда сжиматься — разве что прятать ее за монитор. Для сравнения, длина большинства ITX карт составляет около 170 мм.

Хоть RTX 5060 и не использует полный набор из 16 линий PCIe, все равно на плате необходимо разместить все компоненты: GPU, модули памяти (8 ГБ), элементы питания и порты для подключения дисплеев. Мониторы можно подключать с помощью трех разъемов DisplayPort 2.1b и одного HDMI 2.1b.

Видеокарта получила радиатор с медным сердечником в виде подсолнуха, похожий на тот, что MSI уже показывала в модели Cyclone. Кулер занимает два слота расширения. Подключается устройство через обычный 8-контактный коннектор питания, ее TDP составляет 145 Вт. При всем том инженеры даже нашли запас прочности оверклокинга. MSI обеспечивает повышение частоты до 2512 МГц (через MSI Center) — лишь на 20 МГц ниже более громоздкой INSPIRE 2X. Ну, а если хотите больше, тогда придется идти на компромисс с размерами.

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Пока что MSI не озвучила, сколько будет стоить это компактное чудо. INSPIRE ITX — пока единственная официальная ITX-модель RTX 5060 в линейке компании, хотя некоторые модели Cyclone тоже довольно малы по размерам. А если нужно однослотовое решение, стоит обратить внимание на новые видеокарты GeForce RTX 5090 Frostbite Pro и RTX 5080 Frostbite Pro.

Источник: videocardz