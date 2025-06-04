Новости Устройства 04.06.2025 в 11:27 comment views icon

Суперкомпактная MSI RTX 5060 INSPIRE ITX имеет один кулер и умещается на ладони

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Суперкомпактная MSI RTX 5060 INSPIRE ITX имеет один кулер и умещается на ладони

За последние годы мы привыкли, что игровые видеокарты подросли, и теперь занимают 2-3 слота и имеют немалую длину. Для них требуются большие корпуса. А те пользователи, которые отдают предпочтение рабочим или игровым системам в формате Mini-ITX, часто остаются вне игры и ограничены выбором интегрированной графики. И здесь на сцену выходит MSI с игровой видеокартой, умещающейся на ладони. Это просто находка для тех, кто боретесь за каждый миллиметр пространства в корпусе.

Новая MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX — это чрезвычайно компактная видеокарта длиной всего 145 мм. Эта модель ориентирована на Mini-ITX — самый маленький стандарт материнских плат. Но, интересно, даже на его фоне INSPIRE ITX выглядит карликом: ее длина почти совпадает с размером разъема PCIe. Больше некуда сжиматься — разве что прятать ее за монитор. Для сравнения, длина большинства ITX карт составляет около 170 мм.

Суперкомпактна MSI RTX 5060 INSPIRE ITX має один кулер та вміщується на долоні

Хоть RTX 5060 и не использует полный набор из 16 линий PCIe, все равно на плате необходимо разместить все компоненты: GPU, модули памяти (8 ГБ), элементы питания и порты для подключения дисплеев. Мониторы можно подключать с помощью трех разъемов DisplayPort 2.1b и одного HDMI 2.1b.

Суперкомпактна MSI RTX 5060 INSPIRE ITX має один кулер та вміщується на долоні

Видеокарта получила радиатор с медным сердечником в виде подсолнуха, похожий на тот, что MSI уже показывала в модели Cyclone. Кулер занимает два слота расширения. Подключается устройство через обычный 8-контактный коннектор питания, ее TDP составляет 145 Вт. При всем том инженеры даже нашли запас прочности оверклокинга. MSI обеспечивает повышение частоты до 2512 МГц (через MSI Center) — лишь на 20 МГц ниже более громоздкой INSPIRE 2X. Ну, а если хотите больше, тогда придется идти на компромисс с размерами.

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Пока что MSI не озвучила, сколько будет стоить это компактное чудо. INSPIRE ITX — пока единственная официальная ITX-модель RTX 5060 в линейке компании, хотя некоторые модели Cyclone тоже довольно малы по размерам. А если нужно однослотовое решение, стоит обратить внимание на новые видеокарты GeForce RTX 5090 Frostbite Pro и RTX 5080 Frostbite Pro.

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Источник: videocardz

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