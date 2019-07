Взят новый рекорд скорости Hyperloop, тестовую капсулу разогнали до 463 км/ч

Команда TUM Hyperloop из Германии на ежегодном конкурсе SpaceX Hyperloop Pod Competition установила новый рекорд скорости, сумев разогнать капсулу до 463 км/ч. После этого Илон Маск заявил, что в следующем году для соревнования будет построен новый вакуумный тоннель с изгибами протяжённостью 10 км. Сейчас используется прямая надземная труба протяжённостью 1,2 км рядом со штаб-квартирой SpaceX в Хоторне (штат Калифорния).

В 2018 году TUM Hyperloop, называвшаяся тогда WARR Hyperloop, смогла разогнать капсулу до 457 км/ч. На этот раз участники соревнования изначально планировали достичь более высокой скорости – 600 км/ч (примерно вдвое меньше скорости звука), но вынуждены были остановиться из-за повреждений. Капсула длинной 1,7 м и весом 70 кг всё ещё является прототипом и в меньшей степени соответствует размерам, которые будут иметь готовые пассажирские капсулы Hyperloop.

Here’s the full duration run by @SuperclusterHQ pic.twitter.com/uZPH1dg5rq

Предложенный Маском новый тестовый трек внесёт большие изменения в соревнования. Во-первых, он будет в пять раз длиннее всех трёх существующих испытательных треков Hyperloop вместе взятых, а во-вторых, получит изгиб, что значительно приблизит его к тому, каким должен быть Hyperloop в реальности. Кроме того, новый тоннель создаст дополнительные трудности для команд, участвующих в Hyperloop Pod Competition, поскольку помимо увеличения скорости им придётся учитывать и прохождение поворотов.

Next year’s @Hyperloop competition will be in a 10km vacuum tunnel with a curve

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2019