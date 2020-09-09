Waze теперь может отправлять маршруты с компьютера на смартфон и синхронизировать сохранённые места между ними





Принадлежащее компании Google картографическое приложение Waze теперь позволяет отправлять маршруты с компьютера на смартфон.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно сначала авторизоваться в Waze на своем смартфоне, а затем – дополнительно авторизоваться в Waze в браузере компьютера, просканировав QR-код камерой смартфона. Затем пользователю нужно проложить маршрут к пункту назначения с помощью браузера. После этого появится кнопка, позволяющая сохранить маршрут в приложении. Нажав эту кнопку, пользователь получит уведомление от Waze на свой смартфон. После этого достаточно просто нажать на уведомление, чтобы воспользоваться навигацией по маршруту на мобильном устройстве.

В приложении Google Maps такая функция доступна уже на протяжении нескольких лет. Теперь воспользоваться её смогут и те пользователи, которые отдают предпочтение приложению Waze. Отмечается, что она должна работать в версиях Waze для платформ Android и iOS.

Ещё одним новшеством стала возможность просматривать сохраненные местоположения в интернете. Таким образом, пользователям не придётся вручную вводить адреса для часто посещаемых мест, таких как ваш дом или любимая кофейня, если они сохранены в мобильном приложении Waze.

Источник: The Verge