Для ОС Windows on ARM появилась предварительная версия эмуляции x64





Корпорация Microsoft выпустила первую предварительную версию эмулятора x64 для версии ОС Windows on ARM. Участники программы Windows Insider уже могут испытать этот инструмент, доступный в канале Dev Channel.

С помощью данной функции владельцы компьютеров с процессорами на базе архитектуры ARM смогут запускать 64-битные приложения, которые ещё не были скомпилированы для ARM-устройств. Таким образом, пользователи смогут запускать игры, такие как Rocket League, или же рабочие программы, например, AutoDesk Sketchbook. Однако остаётся открытым вопрос, насколько хорошо и стабильно они будут работать. В любом случае, иметь возможность запуска приложений, которое может работать не совсем оптимально, всё равно лучше, чем не иметь возможность запускать их.

Microsoft пока не уточняет, когда эмуляция x64 появится в основных сборках Windows on ARM. Компания лишь говорит, что ожидает отзывов от участников программы Windows Insider.

Источник: The Verge