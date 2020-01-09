Windows 10 получит улучшенный Менеджер задач





Корпорация Microsoft выпустила новую сборку операционной системы Windows 10 для участников программы Windows Insider. Обновление доступно в рамках Fast ring.

Новая сборка 19541 содержит не так уж много нововведений. Тем не менее, кое-что интересное всё же имеется. Например, внедрена новая иконка, свидетельствующая о том, что используется информация о расположении пользователя. Кроме того, был заметно обновлён Менеджер задач. Во вкладке «Подробности» добавлена новая возможность демонстрации архитектуры каждого процесса. Те пользователи, кому это интересно, могут кликнуть правой кнопкой мыши по заголовкам столбцов, выбрать команду «Выбрать столбцы» и активировать в списке параметр «Архитектура».

Вместе с тем, были внесены некоторые улучшения в работу приложения Cortana. И они не являются эксклюзивными для участников Fast ring. В частности, снова доступна функция Bing Instant Answers and Timers. В Microsoft продолжают работать над шутками и другими фразами виртуального ассистента. Опробовать новшества могут пользователи, использующий в системных настройках английский язык (США).

В настоящее время Microsoft готовится официально выпустить следующее крупное обновление Windows 10 20H1. Оно уже практически завершено и сейчас проходит дополнительное тестирование, прежде чем оно будет официально выпущено через пару месяцев. Новшества, которые реализованы в новой сборке 19541, скорее всего, станут уже частью следующего крупного обновления Windows 10 20H2.

Источник: neowin