Windows 11 25H2 доступна в канале Release Preview — релиз ожидается в этом году

Microsoft начала развертывание ежегодного обновления функций Windows 11, версии 25H2 (сборка 26200.5074). Это уже пятая большая итерация Windows 11. Обновление доступно для участников программы Insider в канале Release Preview — это заключительный этап для большинства обновлений перед их массовым распространением. Это произошло примерно через два месяца после того, как первые сборки 25H2 появились в других предварительных каналах. Обновлением уже можно воспользоваться для раннего тестирования перед широким запуском, который ожидается позже в этом году.

Размещение ежегодного обновления в Release Preview можно сравнить со старым этапом Release to manufacturing (RTM), когда обновления еще записывались на физические носители. Номера сборок в 25H2 начинаются с 26200, тогда как в прошлогоднего 24H2 они начинались с 26100.

Функционально само обновление 25H2 не вносит значительных изменений, но оно обновляет цикл патчей безопасности, обеспечивая еще два года обновлений безопасности. В отличие от полного обновления версии, Windows 11 25H2 поставляется как пакет активации (enablement package, eKB). Microsoft подчеркивает, что версии 24H2 и 25H2 используют общую сервисную ветку, поэтому разница в архитектуре системы минимальна. Фактически установка 25H2 может активировать функции, которые уже присутствовали в системе с 24H2, но были отключены по умолчанию. О новых функциях Windows 11 25H2 мы сообщали в предыдущих материалах.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Вместе с улучшениями и дополнительными возможностями это обновление также содержит некоторые изъятия. В частности, удаляются PowerShell 2.0 и командный инструмент Windows Management Instrumentation (WMIC). Для корпоративных и образовательных пользователей появилась возможность для IT-администраторов: удалять определенные предустановленные приложения Microsoft Store через Group Policy или MDM CSP. В то же время компания не сообщала о больших новых функциях, которые были бы уникальными именно для 25H2. Похожая ситуация была с обновлением 23H2, которое также было достаточно «тихим» надстроечным релизом к 22H2.

Как установить Windows 11 25H2

Пользователи программы Windows Insider могут установить обновление вручную с помощью так называемого seeker-метода: нужно зайти в Параметры > Windows Update, после чего выбрать загрузку и установку версии 25H2. После перехода на новую версию устройства будут получать регулярные ежемесячные сервисные обновления.

Корпоративные клиенты, которые участвуют в программе Windows Insider Program for Business, также могут начать проверку новой версии. Она уже доступна через Windows Update for Business (WUfB) и Windows Server Update Service (WSUS). Также уже должен работать доступ через Azure Marketplace.

Для тех, кто хочет сразу начать с чистой инсталляции Windows 11 25H2, ISO-файлы для создания загрузочных носителей будут доступны с этой недели. Даже если пользователь не участвует в программе Insider, эта сборка все равно будет получать регулярные обновления и постепенно сравняется с той версией, которая будет выпущена для всех.

Компания призывает как обычных пользователей, так и бизнес-организации присылать отзывы перед тем, как обновление выйдет в широком доступе в конце 2025 года.

Microsoft обычно запускает публичные релизы в октябре. Обновление происходит поэтапно: сначала его получает ограниченное количество устройств, чтобы проверить стабильность, и только после этого оно становится доступным более широкой аудитории. Через несколько недель или месяцев Windows Update начинает автоматически устанавливать его на все совместимые компьютеры.

Источник: windowsreport, arstechnica, techspot