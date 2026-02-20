В Windows 11 не появился "встроенный" Speedtest: он работает ссылкой через Bing

Microsoft запустила новую функцию проверки скорости интернета прямо в Windows 11. Воспользоваться ею уже могут участники программы Windows Insider. Она появилась в сборках 26100.7918 и 26200.7918 канала Release Preview. В прошлом году компания анонсировала интегрированный тест скорости прямо из панели задач, чтобы пользователи могли проверить соединение без открытия браузера. На практике же решение оказалось быстрым ярлыком на веб-версию сервиса.





Теперь при нажатии правой кнопкой мыши на иконку сети или открытии быстрых настроек Wi-Fi/сотовой связи появляется пункт Perform speed test. После выбора система открывает браузер по умолчанию и страницу поиска Bing со встроенной упрощенной версией Speedtest by Ookla. На экране пользователь видит индикатор измерения и три ключевых показателя: Latency (задержка), Download (скорость загрузки) и Upload (скорость отгрузки).

Фактически это не нативный инструмент Windows, а ссылка на веб-сервис, интегрированная в интерфейс панели задач. Однако для многих это удобно. Например, если во время онлайн-игры появляются потери пакетов, не нужно сворачивать приложение и вручную открывать сайт тестирования — достаточно нескольких кликов через иконку Ethernet или Wi-Fi.

С одной стороны, новация экономит несколько действий и делает проверку скорости более доступной для менее опытных пользователей. С другой — это еще один пример использования обертки для веб-сервиса вместо полноценного локального инструмента. На фоне замечаний относительно стабильности Windows в последнее время часть пользователей может ожидать других приоритетов развития системы.





Кроме теста скорости, новые инсайдерские сборки приносят дополнительные изменения: новые эмодзи, расширенные возможности резервного копирования и восстановления, улучшенное управление камерами для совместимых устройств. Также Microsoft интегрировала System Monitor (Sysmon) непосредственно в Windows для усиленного выявления угроз и мониторинга.

Источник: tomshardware