Microsoft возвращает в Windows 11 подвижную панель задач

Microsoft планирует вернуть возможность перемещать и изменять размер Панели задач в Windows 11. Наверное, это самое желанное из обновлений, которое ждали тысячи пользователей этой ОС с момента ее выхода.





В рамках большого плана Microsoft улучшить восприятие Windows 11 в этом году компания работает над несколькими очень ожидаемыми функциями и изменениями, которые должны сигнализировать общественности, что она прислушивается к отзывам. По информации источников, знакомых с планами Microsoft, одной из таких функций является возможность перемещение Панели задач. Это то, о чем пользователи просили с момента первого объявления Windows 11.

Это была функция, доступная пользователям Windows со времен Windows 95, но ее убрали с выходом Windows 11 в 2021 году после того, как компания решила полностью перестроить Панель задач. Спустя пять лет, похоже, компания наконец-то работает над ее возвращением. Панель задач в Windows 11 можно будет размещать слева, справа или сверху экрана, и компания работает над тем, чтобы все выпадающие меню и кнопки Панели задач работали как ожидается в этих альтернативных ориентациях. Кроме того, Microsoft также работает над возможностью изменять размер Панели задач, предоставляя пользователям возможность регулировать, сколько места Панель задач занимает на экране.

Источники говорят, что разработка этих возможностей Панели задач уже продолжается и должна быть представлена летом, если планы не изменятся. По неподтвержденным данным, работа над Панелью задач считается высоким приоритетом для команды Windows, что означает, что они выделяют дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить своевременный выпуск. Улучшение Панели задач не является единственным направлением, над которым Microsoft работает для Windows 11 в этом году. Компания также пытается устранить другие ключевые проблемы, в частности жалобы на общую производительность системы, проблемы с Проводником файлов и другие.





Между тем кажется, что Microsoft серьезно настроена решить «болевые точки», которые подорвали доверие пользователей к Windows 11 за последние два года. Компания стремится создать позитивное восприятие ОС и надеется, что устранение этих ключевых проблем поможет достичь этой цели. Благодаря этим изменениям пользователи Windows 11 смогут получить более персонализированный и удобный опыт работы с операционной системой. Впрочем, Microsoft пока не предоставила никаких официальных комментариев относительно этих планов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: WindowsCentral.com