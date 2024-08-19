Windows 11 становится более энергоэффективной: новые режимы питания и оптимизации

Microsoft работает над тем, чтобы сделать операционную систему Windows 11 более дружественной к использованию ресурсов батареи и позволить пользователям выполнять больше работы от одного заряда аккумулятора. Новая предварительная сборка ОС имеет дополнительные параметры, влияющие на энергопотребление.

Microsoft выпустила сборку 27686 в канале Canary, которая содержит некоторые внутренние оптимизации, призванные увеличить время работы от батареи. Компания обращается к пользователям с просьбой сообщать об изменениях в автономности систем, если они заметят или не почувствуют их.

Но это еще не все. Microsoft также реализовала более заметные для пользователя изменения, которые должны улучшить автономность их систем. Сборка 27686 дополнительно позволяет установить отдельные режимы питания для различных состояний питания.

Например, пользователь может сделать так, чтобы ноутбук работал в режиме «Наилучшая производительность» при питании от электросети и в режиме «Наилучшая энергоэффективность» при работе от аккумулятора:

«Мы начинаем внедрять улучшения в меню «Настройки» > «Система» > «Питание и аккумулятор», включая возможность устанавливать режим питания для обоих состояний, когда ваш ПК подключен к сети и когда он работает от батареи, а также несколько других улучшений пользовательского интерфейса на странице».

Дополнительные изменения в сборке 27686 включают улучшения в работе HDR, FAT32, Windows Sandbox и других аспектах.

Источник: neowin

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