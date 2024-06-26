Windows 11 теперь начинает принудительное резервное копирование OneDrive без запроса разрешения у пользователя

Microsoft продолжает расширять функции и возможности сервиса OneDrive, но не все нововведения приходятся по душе пользователям. Последняя новация может многих огорчить, поскольку в Windows 11 теперь стандартно активировано автоматическое резервирование данных без запроса пользователя.

Итак, теперь при настройке нового компьютера с Windows 11, когда пользователь имеет интернет-соединение и входит в свою учетную запись Microsoft, OneDrive сразу автоматически запускает синхронизацию данных. В результате на новый компьютер загружаются файлы в папки «Рабочий стол», «Документы», «Изображения», «Музыка» и «Видео». Таким образом, сразу после чистой установки ОС пользователь может получить заполненный «под завязку» Рабочий стол и другие папки, даже если это ему не нужно.

Раньше пользователям нужно было явно активировать автоматическое резервное копирование папок. Microsoft периодически напоминала о такой возможности с помощью уведомлений, если функция была деактивирована. Однако теперь резервное копирование OneDrive активировано по умолчанию, а у пользователя даже не спрашивают, нужна ли ему такая возможность на новом ПК. Фактически, синхронизация папок OneDrive на новой системе происходит принудительно — без запроса и информирования пользователя.

Теперь пользователям необходимо выключать автоматическую синхронизацию в настройках OneDrive, если им не нужна эта возможность. Это можно сделать, нажав правой кнопкой мыши на значке OneDrive в нижнем правом углу области уведомлений панели задач.

Источник: pcworld