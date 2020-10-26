Windows Defender — по-прежнему один из лучших современных антивирусов

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Рейтинг лучших антивирусов для Windows 10, составляемый AV-TEST, второй год подряд возглавил фирменный бесплатный антивирус Windows Defender («Защитник Windows»).

AV-TEST — независимая организация, базирующаяся в Германии, которая оценивает и составляет рейтинг антивирусных продуктов для Windows. В свежем отчете компании «Лучшее антивирусное программное обеспечение для домашних пользователей» за август 2020 года Windows Defender получил максимальную оценку в трех ключевых категориях — производительность, защита и удобство использования.

Отчет основан на данных выборки, собранной в июле и августе. Наивысшей оценки — 18 баллов — удостоились восемь антивирусных продуктов, в том числе и Windows Defender.

Немецкая компания также отметила, что Windows Defender блокировал все атаки на уязвимости нулевого дня, а также широко распространенные вредоносные программы.

Остается добавить, что за последний год Windows Defender распространился на все актуальные платформы — Mac, Linux, Android и iOS.

Источник: AV-TEST