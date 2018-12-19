WSJ: SpaceX вскоре получит еще $500 млн инвестиций и оценку $30,5 млрд. Средства пойдут на проект глобального спутникового интернета Starlink

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX готовится завершить очередной раунд финансирования на $500 млн, после чего оценка ее рыночной стоимости повысится до впечатляющих $30,5 млрд (в последний раз SpaceX привлекала инвестиции в ноябре и тогда ее оценка поднялась до $21,2 млрд). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal ссылаясь на собственных информаторов

Источник сообщает, что хотя фактического зачисления денег на счет пока не было, SpaceX уже договорилась о привлечении инвестиций, так что, фактически, можно считать, что дело в шляпе. Ожидается, что официально об этом объявят до конца года.

Поучаствовать в новом инвестраунде изъявили желание как нынешние совладельцы, так и новые инвесторы, среди которых шотландская фирма Baillie Gifford & Co, владеющая долей 7,6% в автопроизводителе Tesla, автомобильном преприятии Маска. Но интереснее всего другое, а именно — на что пойдут деньги. По сообщению источника, SpaceX планирует использовать средства на реализацию своего амбициозного проекта Starlink по обеспечению высокоскоростным спутниковым интернетом всей планеты.

Мы подробно рассказывали о Starlink в статье «Спутниковый интернет SpaceX: как устроена глобальная система Starlink».

Ранее SpaceX указывала 2019 год в качестве предполагаемого срока запуска первой массовой партии спутников. Буквально в прошлом месяце SpaceX получила от американского регулятора разрешение на запуск более 7,5 тыс. спутников с их размещением на высоте до 500 километров. SpaceX ранее оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд.

Источник: WSJ