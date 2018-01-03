В Китае хотят ограничить объемы электроэнергии, затрачиваемой на майнинг криптовалют

Ранее мы публиковали несколько исследований (1 и 2), позволяющих получить общее представление о том, насколько энергозатратным является процесс майнинга криптовалют. Теперь же Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщает, что власти Китая, где сосредоточена львиная часть вычислительной мощности сети биткоин, намерены урегулировать вопрос использования электроэнергии майнерами (вероятно, речь о промышленном майнинге) с целью постепенного снижения масштабов рынка.

Как сообщается, соответствующая инициатива исходит от Народного банка Китая. В конце прошлого года центральный банк КНР в рамках одного из заседаний обсуждал этот вопрос с членами Ведущей группы Пекина по снижению финансовых рисков в Интернете. И хотя Народный банк Китая не может напрямую регулировать использование электроэнергии ведущими майнерами криптовалюты, он вполне может обратиться с соответствующим поручением к местным властям в регионах.

Предполагается, что шаг является следствием существенного роста спроса на электроэнергии, обусловленного нагромождением вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Отметим, что китайские майнеры начали высказывать опасения о возможных ограничениях сразу же после принятого в стране запрета ICO и последующего закрытия бирж. Мы все еще прекрасно помним, как отреагировал рынок криптовалют в целом и что было с курсом биткоин в частности после этого решения. Теперь можете представить, что с ним будет если власти Китая в итоге действительно введут ограничения по количеству энергии, затрачиваемой на добычу криптовалюты.

Источнику не удалось быстро получить официальный комментарий от Народного банка Китая.

Источник: Reuters