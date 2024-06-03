X Twitter официально разрешил «клубничку» — раньше правила не запрещали, но и прямо не разрешали взрослый контент

Социальная сеть X (бывший Twitter) уже давно имеет много активных сообществ с откровенным контентом (NSFW, not safe for work). Хотя ранее платформа неофициально позволяла людям публиковать контент для взрослыхее правила никогда не запрещали и не разрешали такое содержание прямо.

На выходных X Twitter добавил к своим правилам нормы, которые официально позволяют пользователям публиковать на платформе содержание для взрослых, в частности графический контент, — с несколькими оговорками. Можно публиковать созданное с согласия содержание NSFW, если оно заметно обозначено как таковое. Новые правила также распространяются на видео и изображения, созданные искусственным интеллектом. Изменение правил не является полной неожиданностью, поскольку X под руководством Илона Маска уже экспериментировал с официальным размещением «клубнички» в сообществах NSFW.

«Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами, если они производятся и распространяются с согласия. Сексуальное самовыражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения. Мы верим в самостоятельность взрослых во взаимодействии и создании контента, который отражает их собственные убеждения, желания и опыт, в том числе связанный с сексуальностью. Мы уравновешиваем эту свободу, ограничивая доступ к контенту для взрослых детям или взрослым пользователям, которые решили не видеть его», — говорится на странице помощи X по Adult Content.

Правила в отношении насильственного контента X также имеют подобные указания, но X утверждает, что контент не должен быть «чрезмерно кровавым или изображать сексуальное насилие». Платформа продолжает запрещать контент, который явно угрожает или пропагандирует насилие.

Социальная сеть не позволяет просматривать такие публикации пользователям в возрасте до 18 лет или лицам, которые не указали даты рождения в своем профиле.

X на самом деле никогда не запрещал порно, но эти положения могли бы позволить ему создавать услуги вокруг контента для взрослых. Конкуренция с такими сервисами, как OnlyFans, может помочь увеличить доходы.

Согласно отчету Reuters 2022 года, который ссылался на внутренние документы компании, около 13% публикаций на платформе имели контент для взрослых. С тех пор количество контента для взрослых на X очевидно возросло, на платформе распространились порноботы.

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Теперь, когда социальная сеть официально разрешила контент для взрослых, регуляторы должны пристальнее следить за X и его усилиями по устранению несанкционированного порно. В октябре прошлого года Австралия оштрафовала X за то, что он не предоставил информацию о контенте, посвященном жестокому обращению с детьми. Примерно в то же время Индия обратилась к нескольким социальным сетям, включая X, с требованием удалить подобные сообщения.

Источник: TechCrunch