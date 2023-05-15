Reddit разрешил загружать NSFW-изображения с компьютеров – на фоне ограничений Imgur касаемо откровенного контента

С сегодняшнего дня сервис для размещения изображений Imgur запрещает загружать откровенные изображения – однако Reddit предлагает собственную альтернативу. В прошлый четверг, как заметил TechCrunch, сайт разрешил пользователям 18+ загружать NSFW-изображения NSFW – аббревиатура английской фразы Not Safe For Work (небезопасно для просмотра на работе). Как правило, так обозначают материалы, не предназначенные для широкого круга зрителей (эротика и порно, ненормативная лексика, сцены насилия…). с компьютеров.

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«Теперь это предоставляет паритет с нашими мобильными приложениями, которые (как вы знаете) уже обладают такой функциональностью», — говорится в сообщении Reddit в сабредите r/modnews.

С 2016 года Reddit разрешил загружать контент непосредственно через сайт, однако многие пользователи все еще полагались на онлайн-сервис загрузки, хранения и обмена изображениями Imgur для размещения контента, подпадающего под классификацию NSFW. После объявления сервиса о том, что с 15 мая он будет удалять откровенный контент, Reddit пересмотрел свою политику и позволил загружать NSFW-изображения не только с мобильных устройств, но и с компьютеров.

Решение контрастирует с предыдущим объявлением Reddit о взимании платы за свой API и ограничении доступа к контенту для взрослых, который доступен через него. В новом сообщении представитель компании сказал, что Reddit думает, как выйти из сложившейся ситуации. Кристиан Селиг, разработчик популярного iOS-клиента для Reddit Apollo, сказал, что разработчики готовы принять «определенные» ограничения.

Между тем, Imgur свое решение обосновал тем, что хочет «защитить будущее своего сообщества» и избежать рисков:

«Мы сосредоточимся на удалении старого, неиспользованного и неактивного контента, не привязанного к аккаунту пользователя, с нашей платформы, а также контента с обнаженным телом, порнографию и откровенно сексуальный контент».

Новая политика Reddit вряд ли придется по душе антипорнографическим организациям, таким как Национальный центр сексуальной эксплуатации (ранее «Morality in Media»). В этом месяце Vice сообщал, что группа призвала сайт ввести «строгие правила против жестокой порнографии и откровенно сексуального контента» из-за его неспособности должным образом проверить возраст или согласие людей, изображенных в таком контенте, а также «заблокировать пользователей, загружающих материалы сексуального характера».