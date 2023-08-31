X (Twitter) возвращает политическую рекламу впервые с 2019 года — спасибо Илону Маску

На этой неделе соцсеть X подтвердила, что снимает запрет на платную политическую рекламу. Об этом намерении стало известно еще в начале этого года — вскоре после того, как Илон Маск взял на себя управление социальной сетью, ранее известной как Twitter.

Moving forward, we will align our advertising policy with that of TV and other media outlets. As with all policy changes, we will first ensure that our approach to reviewing and approving content protects people on Twitter. We’ll share more details as this work progresses. — Safety (@Safety) January 3, 2023

Следует отметить, что Twitter запретила размещение политической рекламы в 2019 году под руководством тогдашнего генерального директора Джека Дорси. Тогда руководство компании считало, что «охват политических сообщений нужно зарабатывать, а не покупать». Очевидно, новый руководитель X считает иначе.

Ранее платформа ограничивала «контент, который ссылается на кандидата, политическую партию, избранного или назначенного государственного чиновника, выборы, референдум, голосование, законодательство, постановления, директивы или результаты судебного разбирательства». Запрет также охватывал широкий спектр контента, включая любую рекламу, призывающую к голосованию, просьбы о финансовой поддержке и пропаганду за или против любого из перечисленных выше типов политического контента. Хотя еще на прошлой неделе, вернувшись на платформу, бывший президент США Дональд Трамп разместил ссылку на страницу пожертвований в его поддержку.

Теперь X заявила, что начнет разрешать политическую рекламу в рамках своих усилий по укреплению своей приверженности свободе выражения мнений. Хотя на самом деле все может сводиться к денежному вопросу. Под «умелым» руководством Илона Маска поступления от рекламы в США упали у Twitter на 59% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, компания стремится восполнить потери за счет ранее запрещенного вида рекламы.

X заявляет, что продолжит применять особую политику к платной политической рекламе в США, которая будет ограничивать продвижение ложного или вводящего в заблуждение контента, «призванного подорвать доверие общества к выборам». Теоретически это будет распространяться на вирусные теории заговоров #sharpiegate или #stopthesteal, которые имели место во время прошлых выборов.

Компания также заявляет, что создаст глобальный центр прозрачности рекламы, доступный для всех, кто хочет просматривать политические посты, продвигаемые на X. Кроме того, X говорит, что будет введен «надежный» процесс проверки, чтобы гарантировать, что только соответствующие группы и кампании смогут размещать рекламу. Подробности по этому поводу не вдавались.

Источник: techcrunch