Новини Софт 25.08.2023 о 13:27

Трамп порушив обіцянку та повернувся в X (колишній Twitter) — з історичним магшотом

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Вадим Карпусь

Автор новин

Колишній президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Twitter (тепер відомій як X), порушивши більш ніж 2-річне мовчання на платформі.

Нагадаємо, після мітингу прихильників Трампа, який закінчився штурмом Капітолію та загибеллю 5 осіб, 8 січня 2021 року попередня адміністрація Twitter обмежила доступ Трампа до соцмережі ─ у зв’язку з ризиком подальшого підбурювання до насильства. Однак після придбання Twitter Ілоном Маском на платформі відбулися кардинальні зміни. Новий власник зняв попередні блокування з низки облікових записів, у тому числі й Дональда Трампа. Хоча на етапі опитування сам Трамп заявляв, що не бачить сенсу повертатися до Twitter. Він продовжував розміщувати свої публікації у Truth Social, доки у четвер не опинився у в’язниці. І тепер Трамп передумав.

Перший твіт Трампа з 8 січня 2021 року з’явився після того, як у четвер його помістили до в’язниці за 13 пунктами звинувачень у кримінальних злочинах, пов’язаних із втручанням у вибори в штаті Джорджія у 2020 році. Колишній президент, який претендує на переобрання у 2024 році, написав у Twitter незабаром після того, як його фотографія під арештом стала надбанням громадськості.

У своєму твіті Дональд Трамп направив своїх підписників та читачів на сторінку зі збирання пожертвувань.

«Сьогодні в сумнозвісній жорстокій в’язниці округу Фултон, штат Джорджія, я був АРЕСТОВАНИЙ, незважаючи на те, що не вчинив НІЯКОГО ЗЛОЧИНУ», — йдеться у повідомленні зі збору коштів. «… Якщо ви можете, будь ласка, зробіть свій внесок у вигнання шахрая Джо Байдена з Білого дому та ВРЯТУЙТЕ АМЕРИКУ під час цього темного періоду в історії нашої країни».

Зазначимо, фактично Трамп не сидить у в’язниці. Він прибув до в’язниці округу Фултон, де в нього взяли відбитки пальців і зробили фотографію, яка відразу розійшлася по інтернету і стала вірусною. Але після внесення застави у сумі $200 тис. Трамп залишив заклад.

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Дональд Трамп повертається у Facebook та Instagram — його акаунти заблокували 2 роки тому після штурму Капітолія

Джерело: techcrunch

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