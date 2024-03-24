Xbox готовит полноценную портативную консоль и есть новые прототипы — неофициально

Джез Корден из подкаста Xbox Two утверждает, что Microsoft работает над портативной версией консоли Xbox. Также он утверждает, что это не облачное устройство, а настоящая портативная консоль.

«Я знаю, что сейчас у [Xbox] есть прототипы портативных устройств … Нет, это не облачное карманное устройство, а полностью родное карманное устройство Xbox».

Корден объяснил, что это новые прототипы, а не старые устройства, о которых часто упоминают. Прототипы не обязательно означают, что на рынок выходят новые продукты, но Xbox все же разрабатывает карманную консоль.

Ранее в официальном подкасте президент Xbox Сара Бонд в частности рассказала о ближайших планах: «Нас ждет больше. В аппаратном обеспечении появляются интересные вещи, которыми мы собираемся поделиться на этих праздниках. Мы также инвестируем в дорожную карту следующего поколения. На чем мы действительно сосредоточены, — это обеспечить самый большой технический скачок, который вы когда-либо видели в поколении аппаратного обеспечения, что делает его лучше для игроков и создателей».

С момента запуска Nintendo Switch было продано более 100 миллионов копий, и теперь, когда за последние несколько лет на рынок вышли Steam Deck, ROG Ally и даже PlayStation Portal, подобные планы Xbox кажутся очень вероятными. Выход портативных устройств является удачной идеей привлечения средств на фоне общей стагнации рынка консолей. Неизвестно, когда Xbox анонсирует портативную Xbox. Различные источники предполагают, что она может быть подобной Nintendo Switch.

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Источник: Insider Gaming

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