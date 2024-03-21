Новый комплект разработчика Xbox замечен на сайте корейского регулятора — какая-то новая консоль выйдет в этом году

Microsoft работает над обновленной версией игровой консоли Xbox. Южнокорейское радиоисследовательское агентство (RRA) недавно сертифицировало новый комплект разработки Xbox (XDK) для тестирования. Как правило, такие сертификаты предшествуют запуску нового продукта за несколько месяцев. В случае с Xbox 360 сертификация пришла лишь за месяц до ее выпуска.

국립전파연구원, 3월 18일 MS XDK Console 인증통과 (출처 : XBOX 정보 카페 | 네이버 카페) https://t.co/c3VmTd1n7R Microsoft’s new Xbox Dev Kit (XDK) console was certified by the National Radio Research Agency in Korea today.

This means that you can use the device in Korea.

It is… pic.twitter.com/jZAuYlynV4 — Xbox News for Koreans 🇰🇷 — 네이버 Xbox 정보 카페 (@KoreaXboxnews) March 18, 2024

База данных RRA со ссылками на обновления XDK

Консоль XDK, название модели: 2089 (2024.03.18, новая)

Консоль XDK, название модели: 1881 (11.06.2020)

Консоль разработки игр Xbox 360, название модели: Xbox 360 XDK (2005.10.18)

Несмотря на большое количество предположений, неизвестно, что именно это может быть за консоль. Различные источники и утечки предполагают обновленную Xbox Series X в полностью белом цвете без поддержки дисков или портативную версию Xbox, по слухам. Также это может быть полностью цифровая Xbox Series X или даже Xbox Series Pro. Известно лишь кодовое название нового устройства — Xbox Series X «Brooklin». Однако вряд ли Microsoft анонсирует консоль нового поколения. Согласно данным компании, ее следует ожидать не ранее 2026 года.

Последний раз аппаратное обновление официально комментировала вице-президент Xbox Сара Бонд в феврале: «В аппаратном обеспечении появятся интересные вещи, которыми мы собираемся поделиться на нынешних праздниках». На фото выше — актуальная версия XDK. Неизвестно, как будет выглядеть новый комплект или новая консоль.

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Источники: Videocardz, Windows Central

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