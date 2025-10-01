Новости Игры 01.10.2025 comment views icon

Xbox отменила "прямой" обмен баллов Microsoft Rewards на подписку Game Pass

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Xbox скасувала "прямий" обмін балів Microsoft Rewards на передплату Game Pass

С 1 октября Microsoft забрала право обменивать накопленные баллы из программы лояльности Microsoft Rewards на подписку Game Pass.

Теперь распоряжаться баллами, которые программа начисляет за взаимодействие с продуктами компании, придется иначе. Ранее баллы — от поиска в Bing, покупки в Microsoft Store или выполнения заданий на Xbox можно — было напрямую потратить на подписку Game Pass. Особенно это спасало молодежь, потому что большие тайтлы для них дороги, а в Steam цены для некоторых стран еще и завышены. Но теперь эту лазейку прикрывают.

По новым правилам, чтобы активировать Game Pass, сперва нужно обменять баллы на подарочную карту Xbox с номиналом, который равен или превышает стоимость подписки. Этот баланс можно будет использовать для оплаты через Microsoft Store. Если же на карте не хватит средств, придется добавить разницу другим способом оплаты.

Изменение означает не просто новый шаг в процессе — оно делает подписку дороже для тех, кто привык покрывать ее только баллами. По оценкам пользователей, теперь для одного месяца Xbox Game Pass Ultimate нужно будет потратить как минимум на 6000 баллов больше, чем раньше. Формально возможность использовать Microsoft Rewards для подписки не исчезла, но система стала заметно менее выгодной и удобной.

Xbox скасувала "прямий" обмін балів Microsoft Rewards на передплату Game Pass
Письмо Xbox об изменении правил в программе лояльности Rewards для подписки Game Pass

Еще один минус — придется повторять этот процесс после завершения каждого периода подписки. То есть снова накапливать баллы, снова обменивать их на карты, а уже потом оформлять Game Pass. Раньше все это занимало один клик, а теперь появилась куча ненужных действий.

Под постом в Reddit пользователи заметно разочаровались. Они считают, что Microsoft сознательно уменьшает ценность программы вознаграждений, хотя сама компания не объяснила причин обновления. Для многих Rewards была способом компенсировать расходы на Game Pass, и теперь эта стратегия становится значительно менее привлекательной.

«Честно говоря, это может окончательно заставить меня отказаться от Game Pass. Я оплатил подписку на три года вперед и продолжал ее с помощью бонусов, но теперь, видимо, буду тратить их на покупку игр. Когда я увидел, что с 2020 года у меня почти нет «собственных» игр, это стало настоящим открытием. Получается, если я отменю подписку — я платил за воздух», — добавляет пользователь.

Game Pass до сих пор удобен для тех, кто не хочет сразу выкладывать деньги за игру. И геймеры, которые пользуются сервисом, активнее дают шанс новым тайтлам. Хотя разработчики критикуют Xbox-подписку, она все равно дешевле большинства аналогов. Зато сейчас времена меняются: Microsoft начала закручивать гайки.

Источник: Reddit

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft заблокировала почту разработчика LibreOffice после критики в свой адрес — апелляции игнорируют
Ремонтник консолей наткнулся на "редкую" Xbox, которую заблокировали из-за долгов
Windows 11 получит тест скорости интернета и переработанные настройки
35-летний индийский айтишник умер в офисе Microsoft, подозревают "перегрузку на работе"
Windows 11 vs Phison: следы таинственного сбоя SSD ведут к особой прошивке (обновлено)
"OpenAI съест Microsoft живьем": Илон Маск отреагировал на старт GPT-5 в продуктах компании
Windows Phone возвращается? Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой
Windows 11 25H2 уже у вас на ПК, только вы об этом не знаете
Игровую Windows 11 с Asus ROG Xbox Ally перенесли на другие портативные консоли
Windows 11 25H2 доступна в канале Release Preview — релиз ожидается в этом году
Microsoft развернула Windows 11 25H2: быстрое обновление и новые ошибки, исправления уже на подходе
Паяльник и "болгарка": модер сделал из Xbox "портативную" консоль
Вайб-офис: Microsoft запускает агента ИИ в Excel и Word
Новые документы Microsoft Word будут автоматически сохраняться в "облаке"
Asus ROG Xbox Ally выйдет в октябре: с масштабированием Automatic Super Resolution (Auto SR) и программой совместимости игр
Скучаете по Vista? Windows 11 получит встроенную поддержку видеообоев
Microsoft анонсировала Forza Horizon 6: самая большая карта в серии, сетинг Японии и релиз в 2026 году
Следующая Xbox будет мощнее PS6, — инсайдер
Microsoft будет обучать ИИ на профилях LinkedIn — включено по умолчанию, как выключить
Xbox-геймеры пробуют больше тайтлов, но играют меньше владельцев PlayStation и ПК
Августовский каталог Game Pass пополнится Assassin's Creed Mirage и еще 5+ играми
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить