Xbox отменила "прямой" обмен баллов Microsoft Rewards на подписку Game Pass

С 1 октября Microsoft забрала право обменивать накопленные баллы из программы лояльности Microsoft Rewards на подписку Game Pass.

Теперь распоряжаться баллами, которые программа начисляет за взаимодействие с продуктами компании, придется иначе. Ранее баллы — от поиска в Bing, покупки в Microsoft Store или выполнения заданий на Xbox можно — было напрямую потратить на подписку Game Pass. Особенно это спасало молодежь, потому что большие тайтлы для них дороги, а в Steam цены для некоторых стран еще и завышены. Но теперь эту лазейку прикрывают.

По новым правилам, чтобы активировать Game Pass, сперва нужно обменять баллы на подарочную карту Xbox с номиналом, который равен или превышает стоимость подписки. Этот баланс можно будет использовать для оплаты через Microsoft Store. Если же на карте не хватит средств, придется добавить разницу другим способом оплаты.

Изменение означает не просто новый шаг в процессе — оно делает подписку дороже для тех, кто привык покрывать ее только баллами. По оценкам пользователей, теперь для одного месяца Xbox Game Pass Ultimate нужно будет потратить как минимум на 6000 баллов больше, чем раньше. Формально возможность использовать Microsoft Rewards для подписки не исчезла, но система стала заметно менее выгодной и удобной.

Еще один минус — придется повторять этот процесс после завершения каждого периода подписки. То есть снова накапливать баллы, снова обменивать их на карты, а уже потом оформлять Game Pass. Раньше все это занимало один клик, а теперь появилась куча ненужных действий.

Под постом в Reddit пользователи заметно разочаровались. Они считают, что Microsoft сознательно уменьшает ценность программы вознаграждений, хотя сама компания не объяснила причин обновления. Для многих Rewards была способом компенсировать расходы на Game Pass, и теперь эта стратегия становится значительно менее привлекательной.

«Честно говоря, это может окончательно заставить меня отказаться от Game Pass. Я оплатил подписку на три года вперед и продолжал ее с помощью бонусов, но теперь, видимо, буду тратить их на покупку игр. Когда я увидел, что с 2020 года у меня почти нет «собственных» игр, это стало настоящим открытием. Получается, если я отменю подписку — я платил за воздух», — добавляет пользователь.

Game Pass до сих пор удобен для тех, кто не хочет сразу выкладывать деньги за игру. И геймеры, которые пользуются сервисом, активнее дают шанс новым тайтлам. Хотя разработчики критикуют Xbox-подписку, она все равно дешевле большинства аналогов. Зато сейчас времена меняются: Microsoft начала закручивать гайки.

Источник: Reddit