Фил Спенсер покидает Xbox: Microsoft назначила нового CEO Gaming с прицелом на большие игры

Вадим Карпусь

В подразделении Microsoft Gaming происходит масштабная смена руководства. Многолетний глава Xbox Фил Спенсер покидает компанию 23 февраля — всего за несколько месяцев до 25-летия бренда Xbox. Президент Xbox Сара Бонд также подала в отставку. Новой CEO Microsoft Gaming станет Аша Шарма, нынешняя руководитель CoreAI в Microsoft. Руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути повышен до должности директора по контенту и будет работать вместе с ней.


Спенсер возглавил Xbox в 2014-м после сложного запуска Xbox One и сразу отделил Kinect 2.0 от комплекта. Это позволило снизить цену на $100 — до $399, что сравняло ее со стартовой стоимостью PlayStation 4. При его каденции появились обратная совместимость, сервис Xbox Game Pass, инициатива Xbox Play Anywhere и масштабные шаги по доступности. Самая громкая сделка — приобретение Activision Blizzard King за $69 млрд в 2022 году. Ранее Microsoft купила ZeniMax за $7,5 млрд, получив Bethesda и ее франшизы.

Под руководством Спенсера вышли консоли Xbox Series X і Xbox Series S с двойной стратегией: максимум мощности и более доступный вход. Старт поколения осложнили пандемия и программный дефицит, а повышение цен на аппаратную часть и подписку Game Pass Ultimate ударили по продажам. В то же время портфель игр окреп — от STALKER 2: Heart of Chornobyl до Call of Duty: Black Ops 6, а на 2026 год готовятся Fable, Gears of War: E-Day и ремейк Halo на Unreal Engine 5.

«Прошлой осенью я сказал Сатье, что думаю отойти и начать следующую главу моей жизни… Xbox всегда был больше, чем бизнес. Сегодня начинается захватывающий новый раздел для Microsoft Gaming, поскольку Аша Шарма вступает в должность CEO… Я буду оставаться в роли советника до лета, чтобы поддержать плавную передачу дел», — прокомментировал свою отставку Фил Спенсер.

Аша Шарма ранее занимала должность вице-президента по продукту и инженерии в Meta и COO Instacart. Она присоединилась к Microsoft в 2024 году. Шарма уже очертила три приоритета на своей будущей должности. Первый из них — это «большие игры»:


«Мы должны иметь отличные игры, которые игроки любят, прежде чем делать что-то другое… Мы будем рисковать».

Второй приоритет — «возвращение Xbox» с акцентом на консоль и ядро фанатов. Третий — «будущее игры»:

«Мы не будем гнаться за краткосрочной эффективностью или засорять экосистему бездушным ИИ-контентом. Игры есть и всегда будут искусством, созданным людьми».

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла поблагодарил Спенсера за длительную работу в пользу компании:

«В течение 38 лет в Microsoft, в том числе 12 лет во главе Gaming, Фил помог трансформировать то, что мы делаем, и то, как мы это делаем».

Источник: ign

