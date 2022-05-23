Xbox официально запустится в Украине — Михаил Федоров рассказал о встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров кратко отчитался о рабочей встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом в Давосе, и в очередной раз анонсировал запуск Xbox в Украине.

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Если помните, запуск сервисов Xbox в Украине нам сначала обещали до конца 2020 года, и это была довольно ироническая история с подписанием меморандума и рядом сенсационных заявлений. С тех пор Минцифра еще несколько раз (1 и 2) анонсировала запуск Xbox в Украине, однако риторика сменилась более сдержанной — в министерстве сообщали, что работают в этом направлении, не давая никаких обещаний и не указывая никаких сроков (даже ориентировочных). И вот сейчас в рамках очередной фазы анонса Михаил Федоров подтвердил, что Минцифра не отказалась от намерения завести Xbox в Украину.

О запуске Xbox в Украине

Xbox официально запустится в Украине. Наконец-то у нас появятся украинские аккаунты, а у консолей — украинский язык». Михаил Федоров вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины

К сожалению, больше никаких деталей сотрудничества с Microsoft с целью официального запуска Xbox в Украине Михаил Федоров не сообщил. Когда это может произойти, пока тоже остается только гадать. В то же время очевидно, что после Победы.

Документирование военных преступлений

Также Минцифра анонсировала, что правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений россии.

В условиях войны команда Microsoft способствует документированию военных преступлений России в Украине и сотрудничает с командой ООН по обмену информацией об ущербе от войны в Украине. В свою очередь Брэд Смит отметил: «Microsoft поддерживал и будет поддерживать Украину дальше».

Команда Microsoft станет куратором цифровой индустрии во время восстановления Украины, отметили в министерстве.

«С Microsoft мы сотрудничаем уже давно, и они активно поддерживают Украину во время войны: стали одной из первых компаний, которая в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России и предоставила бесплатные облачные сервисы для Украины до конца 2022 года» Михаил Федоров вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины

В целом в Microsoft подсчитали, что своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на 242 млн дол. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании, оборудованию.

Накануне Михаил Федоров встретился с вице-президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом. Главными темами встречи было открытие офиса Meta в Украине и несовершенная модерация контента о войне в Facebook и Instagram.