Xbox и Playstation персонально подводят итоги игрового года

Xbox и Playstation почти синхронно начали индивидуально суммировать игровой год, как это делает Google или музыкальные сервисы. В Sony это называется Wrap-Up, в Microsoft – 2023 Year in review.

PlayStation 2023 Wrap-Up генерирует карты с итогами главных игр, заработанных трофеев, ежемесячной игровой статистики и персонального стиля, передает Engadget. Кнопка внизу интерфейса открывает карточки, которыми можно поделиться с друзьями или подписчиками. Sony также будет «рекомендовать» игры, которые игрок еще не купил, но соответствующие его индивидуальному стилю.

Подведение итогов доступно только в отдельных регионах, куда Украина не входит.

Xbox предоставляет подробную информацию о том, сколько вы играли и какие игры действительно понравились. Итоги 2023 показывают общее время игры на системе за прошлый год, самый активный месяц, когда вы были самыми активными на Xbox, общие достижения и самые популярные жанры в виде круговой диаграммы, которая может дать представление о том, изменяются ли игровые предпочтения со временем. Также не для украинской аудитории.