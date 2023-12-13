Новости Игры 13.12.2023 в 10:03 comment views icon

Xbox и Playstation персонально подводят итоги игрового года

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Юрій Орос

Автор новин

Xbox и Playstation почти синхронно начали индивидуально суммировать игровой год, как это делает Google или музыкальные сервисы. В Sony это называется Wrap-Up, в Microsoft – 2023 Year in review.

PlayStation 2023 Wrap-Up генерирует карты с итогами главных игр, заработанных трофеев, ежемесячной игровой статистики и персонального стиля, передает Engadget. Кнопка внизу интерфейса открывает карточки, которыми можно поделиться с друзьями или подписчиками. Sony также будет «рекомендовать» игры, которые игрок еще не купил, но соответствующие его индивидуальному стилю.

Подведение итогов доступно только в отдельных регионах, куда Украина не входит.

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Xbox предоставляет подробную информацию о том, сколько вы играли и какие игры действительно понравились. Итоги 2023 показывают общее время игры на системе за прошлый год, самый активный месяц, когда вы были самыми активными на Xbox, общие достижения и самые популярные жанры в виде круговой диаграммы, которая может дать представление о том, изменяются ли игровые предпочтения со временем. Также не для украинской аудитории.

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