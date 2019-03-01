Xiaomi анонсировала Wi-Fi Mesh-систему, обеспечивающую скорость соединения до 2567 Мбит/с

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Xiaomi представила новый флагманский продукт – Wi-Fi Mesh-систему Xiaomi Mesh Router Suits. Это комплект из двух роутеров, с помощью которых можно создать беспроводную ячеистую сеть со стабильным покрытием в различных условиях.

Xiaomi Mesh Router Suite поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц (в том числе и стандарта IEEE 802.11ас), для каждого из которых предусмотрен отдельный усилитель сигнала. По заявлению производителя, это должно способствовать лучшему покрытию. Теоретическая скорость соединения при использовании устройства может достигать 2567 Мбит/с.

Система Xiaomi Mesh Router Suite оборудована тремя портами WAN / LAN. Причём разделения между ними нет, внешний сетевой кабель можно вставить в любой свободный порт. Устройство его идентифицирует, после чего остальные порты автоматически переключаются в режим LAN. Настраиваться система буквально в три шага. Для этого необходимо установить приложение Xiaomi Wi-Fi, включить на смартфоне Bluetooth и выполнить рекомендуемые действия в соответствии с руководством.

Сроки выхода устройства на рынок и его стоимость пока не сообщаются.

Источник: Gizchina