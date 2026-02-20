Уволенный руководитель маркетинга Xiaomi сменил Redmi на iPhone 17, потому что тот "лучше в отслеживании сна"

Бывший руководитель маркетингового отдела Xiaomi Ван Тен после увольнения в сентябре прошлого года заменил REDMI K90 Pro Max на iPhone 17.





По его словам, «яблочный» гаджет лучше работает с приложениями для сна Whoop, Oura и Eightsleep. Ван Тен также опубликовал данные о продолжительности собственного сна за последние полгода, которая составляет 8 ч 52 мин, которые он проводит в постели и 7 ч 37 мин непосредственного сна. Он заявил об улучшении качества сна, а его пост вызвал активное обсуждение.

Однако результаты активности бывшего топ-маркетолога Xiaomi в соцсетях продемонстрировали, что он все еще использовал REDMI K90 Pro Max во время публикаций. В течение 6 месяцев после увольнения из компании Ван Тен использовал смартфоны Xiaomi и Redmi.

В своем посте на Weibo бывший работник Xiaomi также отметил, что сон это сложная вещь, которая требует улучшения когнитивных функций, изменения окружающей среды и избавления от вредных привычек. Теперь Ван Тен развивает собственный бизнес в индустрии улучшения сна. Мужчина основал компанию Today’s Wellness Technology и уже собрал миллионы долларов в рамках начального раунда финансирования. Большинство его команды состоит из бывших руководителей Xiaomi, Huawei и других китайских компаний.





Мы уже писали, что дизайн будущих Xiaomi 18 будет напоминать предыдущие модели iPhone. Между тем серия смартфонов Xiaomi 17, которая вышла в Китае еще в прошлом году, может наконец-то появиться на европейском рынке уже 28 февраля.

В то же время результаты теста времени автономной работы 35 смартфонов продемонстрировали, что линейка Apple iPhone 17 оказалась лучшей. Интересно, что iPhone 17 Pro Max стал самым лучшим самым популярным смартфоном на вторичном рынке среди топ-20 моделей — его доля достигает 11,5% всего через несколько месяцев после релиза.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: MyDrivers