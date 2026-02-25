banner
HyperOS 3 "сломала" тысячи смартфонов Xiaomi: их блокируют из-за неофициальных прошивок

Олександр Федоткін

HyperOS 3 "зламала" тисячі смартфонів Xiaomi: їх блокують через неофіційні прошивки

Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO массово жалуются на то, что при обновлении до HyperOS 3 их устройства зависают из-за неофициальных прошивок.


Обычно смартфоны Xiaomi на китайском рынке дешевле. Некоторые компании зарабатывают на том, что завозят китайские версии в Европу и перепрошивают на неофициальную версию ОС, ее еще называют «поддельной глобальной прошивкой». Хотя телефоны идентичны тем, что официально поступают на рынки других стран и работают так же, установка глобальных версий прошивок на китайские смартфоны запрещена производителем. 

После выхода HyperOS 3 Xiaomi активировала региональную блокировку на таких телефонах. Если на устройстве установлена неофициальная прошивка, попытка обновиться до HyperOS 3 приведет к ошибке во время проверки безопасности. Телефон зависнет в режиме восстановления (Recovery Mode) пока не будет исправлена ошибка обновления. 

Перед обновлением необходимо убедиться в наличии официальной ОС. Для этого можно установить приложение MemeOS Enhancer с расширенной функцией обнаружения неофициальной прошивки. Если приложение отправит сообщение «Обнаружена поддельная прошивка», обновлять ОС не стоит.


Необходимо зайти в приложение для набора номеров и набрать команду *#06#, чтобы увидеть свой IMEI. Зайти на официальную страницу глобальной аутентификации устройств Xiaomi и ввести свой IMEI. Если система покажет, что устройство имеет другой номер модели и регион, это не очень хорошо. Можно проверить номер модели (указанный на упаковке или в настройках). Если он заканчивается на C (например, 23127PN0D C), то это модель, предназначенная для китайского рынка. Версии для других стран должны заканчиваться на «G». Если установлена глобальная версия HyperOS с названием модели C, то эта прошивка неофициальная

На задней крышке или рамке телефона должен быть логотип CE. На версиях для китайского и индийского рынков его нет. В некоторых случаях смартфоны для китайского рынка имеют другие камеры или диапазоны сетей по сравнению с глобальными версиями. 

Если телефон зависает в режиме постоянного обновления или перезагрузки после начала обновления ОС, необходимо перезагрузить его не менее 7 раз. Система автоматически активирует функцию возврата к предыдущему состоянию после 7 попытки перезагрузки и перезагрузит телефон до предыдущей версии ОС, например, HyperOS 2.2. После этого в настройках следует отключить все автоматические обновления.

Ранее мы писали, что Xiaomi HyperOS 3 блокирует смартфоны с глобальной прошивкой, предназначенные для Китая. Между тем главными преимуществами новой ОС от Xiaomi остаются производительность, плавность анимаций, новый дизайн, кроссплатформенные возможности и расширенные функции искусственного интеллекта. 

Источник: XiaomiTime

