Xiaomi Mi 10 — вот так будет выглядеть следующий флагман компании спереди





Еще месяц назад Xiaomi номинально анонсировала свой следующий флагманский смартфон Mi 10, подтвердив использование в нем новейшей флагманской SoC Snapdragon 865. Сегодня в сети появилось качественное изображение, позволяющее оценить дизайн лицевой панели будущего флагмана китайского производителя, чей анонс уже не за горами. Рендер опубликовал отлично зарекомендовавший себя инсайдер под ником Xiaomishka, который регулярно первым добывает эксклюзивные детали о будущих продуктах Xiaomi, Redmi и не только. Кроме того, оно в точности согласуется с предыдущими утечками, так что сомневаться в достоверности не приходится.

Итак, как видим, Xiaomi Mi 10, копируя Samsung следуя трендам, действительно получит изогнутый по бокам экран с отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу экрана. Нижняя рамка является довольно широкой, особенно на фоне трех остальных. И хотя многим пользователям такие широкие «подбородки» не нравятся, есть версия, что производители специально оставляют нижнюю рамку. В противном случае пользователи рискуют столкнуться с частыми ложными срабатываниями и всеми связанными с этим неудобствами. И здесь сложно не согласиться, лучше относительно широкая нижняя рамка, чем постоянные ложные нажатия на экран.

Едва ли эта утечка является случайной. Увы, изображения тыльной стороны Xiaomi Mi 10 пока нет, но совершенно очевидно, что это дело ближайшего будущего, как и список технических характеристик.

Официальная премьера Xiaomi Mi 10 ожидается в феврале. Как известно, 11 февраля Samsung представит следующую линейку флагманских смартфонов Galaxy S20, которые поступят в продажу 6 марта. Предположительно, Xiaomi планирует опередить Samsung и выпустить Xiaomi Mi 10 раньше, чтобы именно модель китайского производителя носила звание первого в мире смартфона на SoC Snapdragon 865.

Остается добавить, что Xiaomi Mi 10 — лишь одна из грядущих новинок китайского производителя. В ближайшие месяц-два нас также ждет анонс Pocophone F2 и геймерского Black Shark 3 5G с 16 ГБ ОЗУ.

Источник: Xiaomishka