Samsung Galaxy S20+ полностью рассекречен. Опубликованы характеристики и видео, демонстрирующее устройство со всех сторон

Главный редактор известного сайта XDA-Developers Макс Вайнбах дополнил свой недавний рассказ о грядущем флагмане Samsung Galaxy S20+ — вслед за реальными фотографиями он выложил видеоролик с участием этого самого образца для внутреннего тестирования, позволяющий рассмотреть его со всех сторон, и опубликовал основные технические параметры устройства. Ролик еще раз подтверждает, что перед нами именно работающее устройство, а не макет. Так что сомневаться, что это финальный дизайн уже не приходится.

Итак, ко всему уже сказанному в предыдущей заметке по части внешнего вида будущего флагмана Samsung Galaxy S нам добавить нечего. Единственное — Samsung Galaxy S20+ заметно крупнее нынешнего Galaxy S10+. Это хорошо видно на одном из снимков со сравнением устройств (ниже).

Что касается технических характеристик, редактор XDA-Developers приводит несколько соответствующих скриншотов в тестовом ПО. Один из них подтверждает предыдущие сведения об экране с частотой обновления картинки 120 Гц и возможность переключаться между режимами 60 и 120 Гц.

По последним данным, все модели линейки Samsung Galaxy S20, включая базовую, получат экраны с частотой 120 Гц.

Samsung Galaxy S20+ получил 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED с разрешением 3200×1440 пикселей со встроенным сканером отпечатком пальцев. Последний — ультразвуковой, как и Galaxy S10, а не оптический, как у большинства современных флагманов. Напомним, оригинальный датчик 3D Sonic Sensor в Galaxy S10 оказался достаточно проблемным — только в октябре вышло обновление прошивки, устраняющее серьезную брешь в безопасности. Не исключено, что в Galaxy S20 будет использоваться новый сенсор 3D Sonic Max, лишенный недостатков предшественника и способный распознавать два пальца одновременно. Но пока это только предположение.

Если же говорить о подтвержденных параметрах, это SoC Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990 в зависимости от региона, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, от 128 до 512 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.0, основная камера на четырех модулях (12 Мп, 12 Мп, 64 Мп и ToF) и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч (фактическая — 4370 мА·ч) с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.

So S20+ specs based on everything we have:

6.7" Dynamic AMOLED display 120hz 3200×1440

128-512GB UFS 3 storage

12GB LPDDR5 RAM

12MP + 12MP + 64MP + TOF Camera setup

Ultrasonic FP scanner

4500 mAh battery + 25W fast charge

Snapdragon 865/Exynos 990

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 14, 2020