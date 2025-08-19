Новости Устройства 19.08.2025 comment views icon

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живые фото и характеристики в преддверии запуска

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живые фото и характеристики в преддверии запуска

Xiaomi официально подтвердила, что релиз смартфона Redmi Note 15 Pro+ состоится до конца месяца. Тем временем в сети появились «живые» фото и видео с распаковкой этого устройства.

Дизайн

В китайских соцсетях блогеры уже публикуют фото Redmi Note 15 Pro+ в четырех цветах. Ожидается, что эти варианты получат названия Azure Blue, Midnight Black, Cedar White и Smoke Purple, хотя неизвестно, сохранятся ли они в глобальной версии.

Задняя часть смартфона почти не изменилась по сравнению с прошлогодним Redmi Note 14 Pro+. Но теперь корпус имеет более плавные изгибы, блок камер окрашен в цвет корпуса, а каждый сенсор получил отдельное стеклянное покрытие. Спереди новинка выглядит современнее благодаря более тонким рамкам.

Сама Redmi также начала подогревать интерес к будущей модели, сделав публикацию на Weibo. Официальные изображения показали, что Redmi Note 15 Pro+ унаследует общий дизайн предшественника, но с обновлениями. Смартфон получит тройную камеру, закругленные грани задней панели и экран, закругленный со всех четырех граней. Рамки дисплея тонкие и симметричные со всех сторон.

В компании подтвердили, что Note 15 Pro+ будет иметь защитное стекло Dragon Crystal Glass спереди и заднюю панель из фибросковолокна. Производитель заявляет, что корпус достаточно прочный, чтобы выдержать более 50 падений на гранит с высоты 2 метров.

Характеристики Redmi Note 15 Pro+

Ожидается, что смартфон будет работать на еще неанонсированном процессоре Snapdragon 7s Gen 4. В то же время инсайдеры предполагают, что Xiaomi использует Snapdragon 7s Gen 3 (как и в Realme 14 Pro+ и Nothing Phone (3a)), но с разогнанным ядром для более высокой производительности. В базе Geekbench устройство заметили именно с процессором Snapdragon 7s Gen 3, где одно ядро работает на частоте 2,71 ГГц против стандартных 2,5 ГГц. Тест также обнаружил конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти. Устройство работало под управлением ОС Android 15. По предварительным утечкам, Note 15 Pro+ получит дисплей с разрешением 1,5K, аккумулятор емкостью от 7000 до 8000 мА-ч и 50-мегапиксельный телефото модуль.

Кроме того, Redmi Note 15 Pro+ станет первым смартфоном бренда с поддержкой спутниковой связи. Ранее такое решение встречалось лишь во флагманских моделях. Что интересно, Redmi не стала сначала добавлять функцию спутниковой связи в серию K, которая относится к высшей категории. Компания решила интегрировать ее именно в средний класс, поскольку серия Note демонстрирует наибольшие продажи. Достанется ли эта функция международной версии — пока неизвестно.

Официальный дебют первых моделей серии Redmi Note 15 запланирован на 21 августа. Как ожидается, в этот день компания представит модели Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+. По слухам, Xiaomi одновременно также может показать более доступную версию Redmi Note 15 5G.

Спецпроекты
Довіра замість контролю: як у FAVBET Tech керують командою та мотивують її
Огляд MSI Forge GK600 TKL та MSI Versa Elite 300: бездротовий набір для геймерів

Источник: notebookcheck, gsmarena 1, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Вышел планшет Redmi Pad 2 — 11" 2.5K-экран и Helio G100-Ultra по цене от 6999 грн
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 получил чип Xring O1 — возможности ноутбука и большой аккумулятор
Возвращение BlackBerry Passport — смартфон Titan 2 воспроизводит форму и физическую клавиатуру легенды с Android
Мировой релиз OnePlus Nord 5 — исключительная селфи-камера и ИИ на базе Google Gemini от €449
Apple iPhone теперь кассовый аппарат — Monobank запускает «Терминал в смартфоне» для iOS
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
1548 л.с. и 300 км/ч в семейном кузове: Xiaomi готовит самый быстрый серийный электрокроссовер YU7 Ultra
OPPO A5 и A5x уже в Украине — прочная защита и батарея на 6000 мА-ч от 6499 грн
Защитное стекло Apple iPhone 17 Air раскрывает наличие камеры в странном месте
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
Встречайте iPhone 17 Pro! Подделка вышла раньше оригинала
Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила
Вышел Fairphone 6 — модульный смартфон за €600 получил систему аксессуаров
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Google Pixel 7 запретили в Японии — Pixel 8 и 9 следующие
Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше
Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке
Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
Samsung Galaxy Fold7 «засветился» на фото — новые детали и характеристики
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить