Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живые фото и характеристики в преддверии запуска

Xiaomi официально подтвердила, что релиз смартфона Redmi Note 15 Pro+ состоится до конца месяца. Тем временем в сети появились «живые» фото и видео с распаковкой этого устройства.

Дизайн

В китайских соцсетях блогеры уже публикуют фото Redmi Note 15 Pro+ в четырех цветах. Ожидается, что эти варианты получат названия Azure Blue, Midnight Black, Cedar White и Smoke Purple, хотя неизвестно, сохранятся ли они в глобальной версии.

Задняя часть смартфона почти не изменилась по сравнению с прошлогодним Redmi Note 14 Pro+. Но теперь корпус имеет более плавные изгибы, блок камер окрашен в цвет корпуса, а каждый сенсор получил отдельное стеклянное покрытие. Спереди новинка выглядит современнее благодаря более тонким рамкам.

Сама Redmi также начала подогревать интерес к будущей модели, сделав публикацию на Weibo. Официальные изображения показали, что Redmi Note 15 Pro+ унаследует общий дизайн предшественника, но с обновлениями. Смартфон получит тройную камеру, закругленные грани задней панели и экран, закругленный со всех четырех граней. Рамки дисплея тонкие и симметричные со всех сторон.

В компании подтвердили, что Note 15 Pro+ будет иметь защитное стекло Dragon Crystal Glass спереди и заднюю панель из фибросковолокна. Производитель заявляет, что корпус достаточно прочный, чтобы выдержать более 50 падений на гранит с высоты 2 метров.

Характеристики Redmi Note 15 Pro+

Ожидается, что смартфон будет работать на еще неанонсированном процессоре Snapdragon 7s Gen 4. В то же время инсайдеры предполагают, что Xiaomi использует Snapdragon 7s Gen 3 (как и в Realme 14 Pro+ и Nothing Phone (3a)), но с разогнанным ядром для более высокой производительности. В базе Geekbench устройство заметили именно с процессором Snapdragon 7s Gen 3, где одно ядро работает на частоте 2,71 ГГц против стандартных 2,5 ГГц. Тест также обнаружил конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти. Устройство работало под управлением ОС Android 15. По предварительным утечкам, Note 15 Pro+ получит дисплей с разрешением 1,5K, аккумулятор емкостью от 7000 до 8000 мА-ч и 50-мегапиксельный телефото модуль.

Кроме того, Redmi Note 15 Pro+ станет первым смартфоном бренда с поддержкой спутниковой связи. Ранее такое решение встречалось лишь во флагманских моделях. Что интересно, Redmi не стала сначала добавлять функцию спутниковой связи в серию K, которая относится к высшей категории. Компания решила интегрировать ее именно в средний класс, поскольку серия Note демонстрирует наибольшие продажи. Достанется ли эта функция международной версии — пока неизвестно.

Официальный дебют первых моделей серии Redmi Note 15 запланирован на 21 августа. Как ожидается, в этот день компания представит модели Redmi Note 15 Pro 5G и Redmi Note 15 Pro+. По слухам, Xiaomi одновременно также может показать более доступную версию Redmi Note 15 5G.

Источник: notebookcheck, gsmarena 1, 2