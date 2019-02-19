Xiaomi теперь прямо заявляет, что в версиях Xiaomi Mi 9 с прозрачной крышкой плата с компонентами является декоративной

Как известно, в грядущей линейке смартфонов Xiaomi Mi 9, которую представят уже завтра, будет две модели с прозрачной задней крышкой, как у прошлогодней модели Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, впервые примерявшей это оригинальное оформление. Это непосредственно специальное издание Xiaomi Mi 9 Explorer Edition и версия обычного Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. В прошлом году Xiaomi не предоставила подробностей относительно достижения этого самого эффекта прозрачности, из-за чего многие ощутили себя обманутыми, когда узнали, что под крышкой виднеется не настоящая, «дизайнерская» системная плата. Теперь же китайский производитель решил прояснить все заранее, чтобы избежать путаницы и обвинений в обмане.

Исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo серию изображений версии смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent Edition с прозрачной задней панелью и сообщение, в котором прямо заявил, что через прозрачное стекло задней панели видны не реальные электронные компоненты, а тонкая, изготовленная с помощью фрезеровального станка с ЧПУ, декоративная алюминиевая панель, стилизованная под настоящую печатную плату.

Приятно видеть, что производитель извлек правильный урок из прошлогодней ситуации и сейчас в открытую говорит, что плата под прозрачной панелью Xiaomi Mi 9 Explorer Edition и Xiaomi Mi 9 Transparent Edition является декоративной, а не настоящей. В конце концов, очевидно же, что с реальной системной платой картинка была бы не столь эффектной и красивой. Но никто не любит, когда его пытаются обмануть.

Как мы вчера узнали, новый флагман Xiaomi Mi 9 дешевым не будет, в сравнении с Mi 8 он подорожает примерно на $150. И хотя глава Xiaomi Лей Цзунь ранее предупреждал о росте цен, это едва ли утешит фанатов. Если учесть надбавку различных интернет-магазинов, занимающихся перепродажей, то в итоге получаем цену на старте $600 за базовую версию Xiaomi Mi 9 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

Источник: The Verge и Giztop