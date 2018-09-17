Xiaomi тоже выпустила в продажу Xs, Xs Max и Xr, но это не смартфоны. Точнее, не только смартфоны

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Смартфоны Apple, собственно, как и вся продукция компании, всегда отличались высокой стоимостью, и недавно представленные iPhone Xr, iPhone Xs и Xs Max не стали исключением. В Китае цены на новые смартфоны Apple начинаются с 6499 юаней ($946), 8699 юаней ($1266) и 9599 юаней ($1397) соответственно. Не обошла стороной анонс iPhone и компания Xiaomi, которая решила по своему потроллить купертиновцев.

На сайте онлайн-магазина китайского производителя появились фирменные наборы с различными устройствами Xiaomi под названиями Xs, Xs Max и Xr. Самое интересное, что стоят они точно так же, как и новые смартфоны Apple. При этом покупателям предлагаются сразу несколько отличных гаджетов за эти деньги.

Так, например, в набор Xr включены смартфон Xiaomi Mi 8 SE в топовой конфигурации (6 / 128 ГБ), 12,5-дюймовый ноутбук Mi Notebook Air (4 / 256 ГБ), фитнес-браслет Mi Band 3 и Bluetooth-гарнитура Mi Bluetooth Headset Mini.

В комплект Xs входят смартфон Mi Mix 2S (версия 8 / 256 ГБ), 13,3-дюймовый ноутбук Mi Notebook Air и те же Mi Band 3 и Bluetooth-гарнитура.

Наконец, что можно получить за стоимость iPhone Xs Max. За эти деньги Xiaomi предлагает набор со смартфоном Mi 8 (6 / 128 ГБ), 15-дюймовый Mi Notebook Pro 2018 (предположительно более доступная версия с графикой MX150), беспроводные наушники Mi Bluetooth Collar Headset и, конечно же, браслет Mi Band 3.

К сожалению, наборы актуальны только для Китая.

Источники: Mi (2 и 3)