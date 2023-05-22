xrOS — функции и приложения, которые Apple готовит для операционной системы AR-гарнитуры Reality Pro

Ожидается, что Apple анонсирует долгожданную гарнитуру смешанной реальности Reality Pro на WWDC в июне и вместе с фактическим аппаратным обеспечением представит базовую программную платформу продукта. xrOS станет первой большой операционной системой, которую компания выпустит после watchOS для Apple Watch.

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Что значит название xrOS?

Как сообщает Bloomberg, Apple изначально называла программное обеспечение своей гарнитуры realityOS, однако в конце прошлого года название изменили на xrOS. Считается, что xrOS расшифровывается как «extended reality» (расширенная реальность), что согласуется с целями Apple «полностью не отрезать людей от внешнего мира». К примеру, сама гарнитура Reality Pro будет оборудована камерами для того, чтобы пользователи смогли видеть мир вокруг себя.

В преддверии анонса Apple зарегистрировала разные торговые марки для xrOS и все еще существует вероятность, что компания выберет что-то вроде «realityOS», но пока все указывает на то, что xrOS будет окончательным выбором.

Особенности xrOS

С помощью xrOS пользователи и разработчики гарнитуры Reality Pro будут взаимодействовать с устройством. Подобно тому, как iOS работает на iPhone, а macOS – на Mac, xrOS – это то, что будет работать с долгожданной гарнитурой от Apple.

Для первой версии гарнитуры Reality Pro и xrOS Apple разработала несколько функций. Bloomberg, в частности, сообщал, что они будут включать игры, просмотр спортивных соревнований, телешоу и фильмов, программы для фитнеса и медитации.

Касаемо того, как пользователи будут взаимодействовать с гарнитурой – Apple в основном сосредоточилась на голосовом вводе через Siri, а также поддержке интерфейса с помощью iPhone, iPad или Mac поблизости. Однако голосовой помощник компании был предметом споров внутри компании – команда, работавшая над гарнитурой Apple, якобы была очень разочарована Siri и думала о создании альтернативных методов для управления Reality Pro с помощью голоса.

Apple также планирует разрешить пользователям гарнитур Reality Pro получать доступ к существующим программам iPad через интерфейс xrOS, даже если разработчики специально не адаптировали утилиты для работы в виртуальной реальности. xrOS сможет взаимодействовать с macOS, и Reality Pro можно использовать как экран для вашего ноутбука или компьютера и взаимодействовать с ним с помощью традиционного трекпада или мыши и клавиатуры.

Согласно The Information, xrOS даст возможность любому с легкостью создавать AR-приложения, что похоже на функции, которые уже предлагают гарнитуры от Meta (для гарнитуры Quest, например, разработано приложение под названием Horizon Worlds, позволяющее создавать 3D-среду без программирования).

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Сообщается, что Apple также разработала новую версию FaceTime для гарнитуры, которая будет «реалистично отображать лицо и все тело пользователя в виртуальной реальности».

Устройство позволит переключаться между режимами AR и VR при использовании кнопки в стиле Digital Crown, что станет ключевым аспектом программного обеспечения xrOS.

Остальные функции для xrOS, по слухам, включают:

Функции для здоровья и самочувствия;

Игры;

Книги и рассказы;

Версии VR-программ для Safari, Photos, Mail, Messages, App Store, Apple TV;

Имерсивное видео и аудио, включая Dolby Atmos;

Функция, созданная для того, чтобы пользователи Reality Pro чувствовали себя так, будто они смотрят фильм на специальном экране в другом мире, например, в «пустыне или открытом космосе»;

Функции производительности, такие как Keynote, Pages и Numbers.

Когда представят?

XrOS анонсируют на WWDC 5 июня вместе с самой гарнитурой Reality Pro и обновлениями для существующих программных платформ, таких как iOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 и т.д. Следует помнить, что Apple представит только первую версию xrOS и может быстро изменить опыт, получив отзывы от широкой общественности.