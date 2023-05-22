xrOS — функции и приложения, которые Apple готовит для операционной системы AR-гарнитуры Reality Pro

Ожидается, что Apple анонсирует долгожданную гарнитуру смешанной реальности Reality Pro на WWDC в июне и вместе с фактическим аппаратным обеспечением представит базовую программную платформу продукта. xrOS станет первой большой операционной системой, которую компания выпустит после watchOS для Apple Watch.
Что значит название xrOS?
Как сообщает Bloomberg, Apple изначально называла программное обеспечение своей гарнитуры realityOS, однако в конце прошлого года название изменили на xrOS. Считается, что xrOS расшифровывается как «extended reality» (расширенная реальность), что согласуется с целями Apple «полностью не отрезать людей от внешнего мира». К примеру, сама гарнитура Reality Pro будет оборудована камерами для того, чтобы пользователи смогли видеть мир вокруг себя.
В преддверии анонса Apple зарегистрировала разные торговые марки для xrOS и все еще существует вероятность, что компания выберет что-то вроде «realityOS», но пока все указывает на то, что xrOS будет окончательным выбором.
Особенности xrOS
С помощью xrOS пользователи и разработчики гарнитуры Reality Pro будут взаимодействовать с устройством. Подобно тому, как iOS работает на iPhone, а macOS – на Mac, xrOS – это то, что будет работать с долгожданной гарнитурой от Apple.
Для первой версии гарнитуры Reality Pro и xrOS Apple разработала несколько функций. Bloomberg, в частности, сообщал, что они будут включать игры, просмотр спортивных соревнований, телешоу и фильмов, программы для фитнеса и медитации.
Касаемо того, как пользователи будут взаимодействовать с гарнитурой – Apple в основном сосредоточилась на голосовом вводе через Siri, а также поддержке интерфейса с помощью iPhone, iPad или Mac поблизости. Однако голосовой помощник компании был предметом споров внутри компании – команда, работавшая над гарнитурой Apple, якобы была очень разочарована Siri и думала о создании альтернативных методов для управления Reality Pro с помощью голоса.
Apple также планирует разрешить пользователям гарнитур Reality Pro получать доступ к существующим программам iPad через интерфейс xrOS, даже если разработчики специально не адаптировали утилиты для работы в виртуальной реальности. xrOS сможет взаимодействовать с macOS, и Reality Pro можно использовать как экран для вашего ноутбука или компьютера и взаимодействовать с ним с помощью традиционного трекпада или мыши и клавиатуры.
Согласно The Information, xrOS даст возможность любому с легкостью создавать AR-приложения, что похоже на функции, которые уже предлагают гарнитуры от Meta (для гарнитуры Quest, например, разработано приложение под названием Horizon Worlds, позволяющее создавать 3D-среду без программирования).
Сообщается, что Apple также разработала новую версию FaceTime для гарнитуры, которая будет «реалистично отображать лицо и все тело пользователя в виртуальной реальности».
Устройство позволит переключаться между режимами AR и VR при использовании кнопки в стиле Digital Crown, что станет ключевым аспектом программного обеспечения xrOS.
Остальные функции для xrOS, по слухам, включают:
- Функции для здоровья и самочувствия;
- Игры;
- Книги и рассказы;
- Версии VR-программ для Safari, Photos, Mail, Messages, App Store, Apple TV;
- Имерсивное видео и аудио, включая Dolby Atmos;
- Функция, созданная для того, чтобы пользователи Reality Pro чувствовали себя так, будто они смотрят фильм на специальном экране в другом мире, например, в «пустыне или открытом космосе»;
- Функции производительности, такие как Keynote, Pages и Numbers.
Когда представят?
XrOS анонсируют на WWDC 5 июня вместе с самой гарнитурой Reality Pro и обновлениями для существующих программных платформ, таких как iOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 и т.д. Следует помнить, что Apple представит только первую версию xrOS и может быстро изменить опыт, получив отзывы от широкой общественности.