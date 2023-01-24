Похожий на iOS интерфейс и полноценные аватары в FaceTime — Bloomberg об особенностях AR/VR гарнитуры Apple

Долгожданная гарнитура смешанной реальности от Apple – это амбициозная попытка компании создать 3D-версию операционной системы iPhone с системами отслеживания глаз и рук, которые могли бы выделить технологию среди продуктов конкурентов. Устройство стоимостью примерно $3000 долларов, которое появится позже в этом году, вероятно, под названием Reality Pro, покажет новый подход к виртуальным встречам и иммерсивному видео, чтобы потрясти индустрию VR, где сейчас доминирует Meta.

Apple выходит на неопределенный рынок с продуктом премиум-класса. Группа технологического развития компании, насчитывающая более 1000 человек, потратила на этот проект более семи лет, и компания рассчитывает, что он станет новым источником дохода, особенно учитывая, что в этом году рост продаж приостановится.

Но виртуальная реальность оказалась проблемой для величайших титанов технологий. Хотя по некоторым прогнозам к концу десятилетия отрасль превысит $100 миллиардов, гарнитуры все еще считаются нишевыми продуктами – и Meta потеряла миллиарды на своих усилиях.

Цель Apple – представить что-то новое. По словам людей, знакомых с продуктом, возможности отслеживания глаз и рук станут основным преимуществом устройства. Его основные функции будут включать в себя передовые видеоконференции и комнаты совещаний на основе FaceTime. Гарнитура также сможет отображать иммерсивный видеоконтент, служить внешним дисплеем для подключенного Mac и дублировать многие функции iPhone и iPad.

Гарнитура получит несколько внешних камер, которые могут анализировать движение рук пользователя и датчики в корпусе гаджета для считывания глаз. Это позволит человеку управлять устройством, глянув на элемент на экране – будь то кнопка, значок программы или элемент в списке – чтобы выбрать его. Для активации задания пользователь должен просто свести большой и указательный пальцы без необходимости что-то держать. Этот подход отличается от других гарнитур, обычно полагающихся на ручной контроллер.

Как и последняя гарнитура Meta, устройство Apple будет использовать как виртуальную, так и дополненную реальность. С помощью виртуальной реальности пользователи видят изображение и содержимое в очках. Кроме того, дополненная реальность накладывает цифровое содержимое на изображение реального мира.

Гарнитура получила два дисплея со сверхвысоким разрешением, разработанных совместно с Sony, для работы с виртуальной реальностью и набор внешних камер для обеспечения сквозного режима AR. Это означает, что пользователи будут видеть реальный мир через камеры на гарнитуре. Apple предложит пользователям с очками для зрения специальные линзы, которые располагаются в самом корпусе.

На устройстве будет расположено Digital Crown, колесико как у Apple Watch, которое позволит переключаться между VR и AR. Apple ожидает, что это будет очень выделять продукт среди других.

Программное обеспечение FaceTime реалистично отобразит лицо и все тело пользователя в виртуальной реальности. Эти аватары позволят двум людям – каждому с гарнитурой Apple – общаться с эффектом присутствия. Технология отличается от виртуальных комнат для встреч на гарнитуре Meta, создающей аватар пользователя, более похожий на мультяшный.

Из-за огромной вычислительной мощности, необходимой для этой функции, гарнитура будет поддерживать реалистичные аватары только во время видеочатов один на один. Это все еще позволит проводить сеансы FaceTime с несколькими людьми, но дополнительные пользователи будут отображаться в виде значка или Memoji – настроенных эмодзи Apple.

Apple планирует представить устройство уже этой весной, хотя график по-прежнему может измениться. Это позволит компании обсудить продукт на ежегодной конференции для разработчиков программного обеспечения в июне, а затем выпустить его позже в этом году. Некоторые функции все еще могут быть отменены или изменены, говорят источники Bloomberg.

Компания может начать раннее производство устройства в Китае уже в феврале, и рассматривает возможность запуска продукта для начала только в США. Ожидается, что цена также ограничит привлекательность продукта, и Apple уже работает над более дешевой версией — которая будет выпущена в конце 2024 или начале 2025 года — и будет стоить ближе к $1500.

Apple рассчитывает продать около миллиона единиц своей новой гарнитуры за первый год. Это сравнимо с более чем 200 миллионами единиц iPhone, крупнейшего заработка компании из Купертино. Однако Apple не планирует сразу получить прибыль от первоначальной версии – даже при высокой цене – что свидетельствует о том, что у компании долгосрочные планы на платформу.

Главной функцией нового устройства будет просмотр видео с эффектом погружения. Apple обсуждала разработку VR-контента для платформы с десятком медиапартнеров, включая Walt Disney и Dolby Laboratories. Сам технический гигант работает над обновлением собственных материалов Apple TV+ для работы с гарнитурой. В 2020 году Apple приобрела стриминговую компанию NextVR с целью создания спортивного контента в VR.

Apple планирует, что в гарнитуре будет специальная функция просмотра видео, которая создаст у зрителей ощущение, что они смотрят фильм на гигантском экране в другой среде, например в пустыне или открытом космосе. Однако динамики гарнитуры могут не справиться, поэтому пользователям нужно будет носить наушники AirPods, чтобы получить полный пространственный звук – эффект объемного звучания.

Устройство также получит функции для производительности, включая возможность служить внешним монитором для Mac. Благодаря этой функции пользователи смогут видеть дисплей компьютера в виртуальной реальности, но при этом управлять им с помощью трекпада или мыши и физической клавиатуры.

В операционной системе гарнитуры, которая называется xrOS, будет много тех же функций, что и в iPhone и iPad, но в 3D-среде. Они включают в себя веб-браузер Safari, фотографии, почту, сообщения и приложение календаря, а также программы для сервисов компании, например App Store для установки стороннего программного обеспечения, Apple TV+, музыку и подкасты. Компания также работает над функциями отслеживания состояния здоровья.

Опыт должен быть знаком пользователям Apple. Когда они надевают гарнитуру, основной интерфейс будет почти идентичен интерфейсу iPhone и iPad, показывая главный экран с сеткой иконок, которые можно реорганизовывать. Пользователи смогут закреплять такие виджеты, как погода, встречи в календаре, электронну почту и показатели фондового рынка среди пиктограмм своих программ.

Когда пользователям необходимо ввести текст, они могут воспользоваться голосовым помощником Siri или клавиатурой iPhone, Mac или iPad. Однако, в отличие от Apple Watch, наличие iPhone для работы не обязательно. Компания разрабатывает технологию, которая даст возможность пользователям печатать в воздухе руками, но такая функция вряд ли будет готова к первому запуску.

Ожидается, что игры станут популярным предложением от сторонних разработчиков. В 2017 году компания выпустила ARKit и другие инструменты, чтобы помочь подготовить опыт дополненной реальности на iPhone. Это дало основу программистам для создания программ, игр и сервисов для гарнитуры.

Устройство Apple будет включать вариацию чипа M2, который есть в последних Mac, а также специальный процессор для работы с графикой и смешанной реальностью. Этот второй чип будет называться Reality Processor, согласно заявкам на товарные знаки, поданным технологическим гигантом.

Но создание достаточно мощных процессоров вызвало еще одну проблему: устройство перегревалось, когда находилось на лице пользователя. Чтобы решить эту проблему, Apple решила сделать внешний аккумулятор, который лежит в кармане пользователя и подключается с помощью кабеля. Еще одно изменение – это включение вентилятора охлаждения, как на высококлассных Mac.

Гарнитура может работать около двух часов от одной батареи, как продукты конкурентов. Однако аккумулятор великоват: размером примерно с два iPhone 14 Pro Max, сложенных друг на друга, или примерно 15,2 см в высоту и 1,27 толщиной. Вместе с тем некоторые внутренние прототипы для разработки программного обеспечения все же имеют встроенный аккумулятор и заряжаются через USB-C.

Meta, напротив, размещает свои батареи на задней панели гарнитуры таким образом, что помогает сбалансировать устройство на голове человека. Подход Apple может оказаться менее удобным для пользователей, особенно если они смотрят фильм в гарнитуре. Некоторые тестировщики жаловались, что продукт был громоздким.

Относительно короткое время автономной работы – примерно на 20 часов меньше, чем у последнего MacBook Pro от Apple – может создать другие проблемы. Если пользователи хотят часами смотреть фильмы или играть, им придется приобрести несколько батарей и часто их менять.

Apple признала эти вызовы внутри компании и пыталась установить реалистические ожидания продукта. Одним из преимуществ устройства, по мнению компании, является то, что оно может побуждать клиентов посещать розничные магазины Apple для того, чтобы испытать продукт и приобрести другое устройство, например iPad или AirPods.

Начальная гарнитура будет сделана из алюминия и стекла – и будет напоминать наушники AirPods Max от Apple за $550. Продукт получит изогнутый экран на передней панели, динамики по бокам и специальную «повязку», которая помогает разместить устройство на голове. Это будет отличать продукт от в основном пластикового дизайна конкурентов, которые обычно «привязывают» устройство к пользователю несколькими ремешками.

Системы отслеживания движений глаз и рук могут стать наиболее оригинальными элементами гарнитуры. Apple любит добавлять новаторский интерфейс, отличающий ее продукты от конкурентов: у iPod это было колесико, у iPhone и iPad – мультисенсорный подход, а у Apple Watch – Digital Crown. Теперь компания надеется, что благодаря научно-фантастическому интерфейсу гарнитуры, ее последний продукт также станет лидером.

Источник: Bloomberg