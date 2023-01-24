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Похожий на iOS интерфейс и полноценные аватары в FaceTime — Bloomberg об особенностях AR/VR гарнитуры Apple

Похожий на iOS интерфейс и полноценные аватары в FaceTime — Bloomberg об особенностях AR/VR гарнитуры Apple

Долгожданная гарнитура смешанной реальности от Apple – это амбициозная попытка компании создать 3D-версию операционной системы iPhone с системами отслеживания глаз и рук, которые могли бы выделить технологию среди продуктов конкурентов. Устройство стоимостью примерно $3000 долларов, которое появится позже в этом году, вероятно, под названием Reality Pro, покажет новый подход к виртуальным встречам и иммерсивному видео, чтобы потрясти индустрию VR, где сейчас доминирует Meta.

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Apple выходит на неопределенный рынок с продуктом премиум-класса. Группа технологического развития компании, насчитывающая более 1000 человек, потратила на этот проект более семи лет, и компания рассчитывает, что он станет новым источником дохода, особенно учитывая, что в этом году рост продаж приостановится.

Но виртуальная реальность оказалась проблемой для величайших титанов технологий. Хотя по некоторым прогнозам к концу десятилетия отрасль превысит $100 миллиардов, гарнитуры все еще считаются нишевыми продуктами – и Meta потеряла миллиарды на своих усилиях.

Гарнітура Meta з ручними контролерами. Джерело: Bloomberg
Гарнитура Meta с ручными контроллерами. Источник: Bloomberg

Цель Apple – представить что-то новое. По словам людей, знакомых с продуктом, возможности отслеживания глаз и рук станут основным преимуществом устройства. Его основные функции будут включать в себя передовые видеоконференции и комнаты совещаний на основе FaceTime. Гарнитура также сможет отображать иммерсивный видеоконтент, служить внешним дисплеем для подключенного Mac и дублировать многие функции iPhone и iPad.

Гарнитура получит несколько внешних камер, которые могут анализировать движение рук пользователя и датчики в корпусе гаджета для считывания глаз. Это позволит человеку управлять устройством, глянув на элемент на экране – будь то кнопка, значок программы или элемент в списке – чтобы выбрать его. Для активации задания пользователь должен просто свести большой и указательный пальцы без необходимости что-то держать. Этот подход отличается от других гарнитур, обычно полагающихся на ручной контроллер.

Как и последняя гарнитура Meta, устройство Apple будет использовать как виртуальную, так и дополненную реальность. С помощью виртуальной реальности пользователи видят изображение и содержимое в очках. Кроме того, дополненная реальность накладывает цифровое содержимое на изображение реального мира.

Гарнитура получила два дисплея со сверхвысоким разрешением, разработанных совместно с Sony, для работы с виртуальной реальностью и набор внешних камер для обеспечения сквозного режима AR. Это означает, что пользователи будут видеть реальный мир через камеры на гарнитуре. Apple предложит пользователям с очками для зрения специальные линзы, которые располагаются в самом корпусе.

На устройстве будет расположено Digital Crown, колесико как у Apple Watch, которое позволит переключаться между VR и AR. Apple ожидает, что это будет очень выделять продукт среди других.

Программное обеспечение FaceTime реалистично отобразит лицо и все тело пользователя в виртуальной реальности. Эти аватары позволят двум людям – каждому с гарнитурой Apple – общаться с эффектом присутствия. Технология отличается от виртуальных комнат для встреч на гарнитуре Meta, создающей аватар пользователя, более похожий на мультяшный.

Из-за огромной вычислительной мощности, необходимой для этой функции, гарнитура будет поддерживать реалистичные аватары только во время видеочатов один на один. Это все еще позволит проводить сеансы FaceTime с несколькими людьми, но дополнительные пользователи будут отображаться в виде значка или Memoji – настроенных эмодзи Apple.

Animoji під час виклику iPhone FaceTime. Фотограф: Девід Пол Морріс/Bloomberg
Animoji при вызове iPhone FaceTime. Фотограф: Дэвид Пол Моррис/Bloomberg

Apple планирует представить устройство уже этой весной, хотя график по-прежнему может измениться. Это позволит компании обсудить продукт на ежегодной конференции для разработчиков программного обеспечения в июне, а затем выпустить его позже в этом году. Некоторые функции все еще могут быть отменены или изменены, говорят источники Bloomberg.

Компания может начать раннее производство устройства в Китае уже в феврале, и рассматривает возможность запуска продукта для начала только в США. Ожидается, что цена также ограничит привлекательность продукта, и Apple уже работает над более дешевой версией — которая будет выпущена в конце 2024 или начале 2025 года — и будет стоить ближе к $1500.

Apple рассчитывает продать около миллиона единиц своей новой гарнитуры за первый год. Это сравнимо с более чем 200 миллионами единиц iPhone, крупнейшего заработка компании из Купертино. Однако Apple не планирует сразу получить прибыль от первоначальной версии – даже при высокой цене – что свидетельствует о том, что у компании долгосрочные планы на платформу.

Главной функцией нового устройства будет просмотр видео с эффектом погружения. Apple обсуждала разработку VR-контента для платформы с десятком медиапартнеров, включая Walt Disney и Dolby Laboratories. Сам технический гигант работает над обновлением собственных материалов Apple TV+ для работы с гарнитурой. В 2020 году Apple приобрела стриминговую компанию NextVR с целью создания спортивного контента в VR.

Apple планирует, что в гарнитуре будет специальная функция просмотра видео, которая создаст у зрителей ощущение, что они смотрят фильм на гигантском экране в другой среде, например в пустыне или открытом космосе. Однако динамики гарнитуры могут не справиться, поэтому пользователям нужно будет носить наушники AirPods, чтобы получить полный пространственный звук – эффект объемного звучания.

Устройство также получит функции для производительности, включая возможность служить внешним монитором для Mac. Благодаря этой функции пользователи смогут видеть дисплей компьютера в виртуальной реальности, но при этом управлять им с помощью трекпада или мыши и физической клавиатуры.

В операционной системе гарнитуры, которая называется xrOS, будет много тех же функций, что и в iPhone и iPad, но в 3D-среде. Они включают в себя веб-браузер Safari, фотографии, почту, сообщения и приложение календаря, а также программы для сервисов компании, например App Store для установки стороннего программного обеспечения, Apple TV+, музыку и подкасты. Компания также работает над функциями отслеживания состояния здоровья.

Опыт должен быть знаком пользователям Apple. Когда они надевают гарнитуру, основной интерфейс будет почти идентичен интерфейсу iPhone и iPad, показывая главный экран с сеткой иконок, которые можно реорганизовывать. Пользователи смогут закреплять такие виджеты, как погода, встречи в календаре, электронну почту и показатели фондового рынка среди пиктограмм своих программ.

Когда пользователям необходимо ввести текст, они могут воспользоваться голосовым помощником Siri или клавиатурой iPhone, Mac или iPad. Однако, в отличие от Apple Watch, наличие iPhone для работы не обязательно. Компания разрабатывает технологию, которая даст возможность пользователям печатать в воздухе руками, но такая функция вряд ли будет готова к первому запуску.

Ожидается, что игры станут популярным предложением от сторонних разработчиков. В 2017 году компания выпустила ARKit и другие инструменты, чтобы помочь подготовить опыт дополненной реальности на iPhone. Это дало основу программистам для создания программ, игр и сервисов для гарнитуры.

Устройство Apple будет включать вариацию чипа M2, который есть в последних Mac, а также специальный процессор для работы с графикой и смешанной реальностью. Этот второй чип будет называться Reality Processor, согласно заявкам на товарные знаки, поданным технологическим гигантом.

Но создание достаточно мощных процессоров вызвало еще одну проблему: устройство перегревалось, когда находилось на лице пользователя. Чтобы решить эту проблему, Apple решила сделать внешний аккумулятор, который лежит в кармане пользователя и подключается с помощью кабеля. Еще одно изменение – это включение вентилятора охлаждения, как на высококлассных Mac.

Гарнитура может работать около двух часов от одной батареи, как продукты конкурентов. Однако аккумулятор великоват: размером примерно с два iPhone 14 Pro Max, сложенных друг на друга, или примерно 15,2 см в высоту и 1,27 толщиной. Вместе с тем некоторые внутренние прототипы для разработки программного обеспечения все же имеют встроенный аккумулятор и заряжаются через USB-C.

Гарнітура Meta Quest. Фотограф: Nic Coury/Bloomberg
Гарнитура Meta Quest. Фотограф: Nic Coury/Bloomberg

Meta, напротив, размещает свои батареи на задней панели гарнитуры таким образом, что помогает сбалансировать устройство на голове человека. Подход Apple может оказаться менее удобным для пользователей, особенно если они смотрят фильм в гарнитуре. Некоторые тестировщики жаловались, что продукт был громоздким.

Относительно короткое время автономной работы – примерно на 20 часов меньше, чем у последнего MacBook Pro от Apple – может создать другие проблемы. Если пользователи хотят часами смотреть фильмы или играть, им придется приобрести несколько батарей и часто их менять.

Apple признала эти вызовы внутри компании и пыталась установить реалистические ожидания продукта. Одним из преимуществ устройства, по мнению компании, является то, что оно может побуждать клиентов посещать розничные магазины Apple для того, чтобы испытать продукт и приобрести другое устройство, например iPad или AirPods.

Начальная гарнитура будет сделана из алюминия и стекла – и будет напоминать наушники AirPods Max от Apple за $550. Продукт получит изогнутый экран на передней панели, динамики по бокам и специальную «повязку», которая помогает разместить устройство на голове. Это будет отличать продукт от в основном пластикового дизайна конкурентов, которые обычно «привязывают» устройство к пользователю несколькими ремешками.

Системы отслеживания движений глаз и рук могут стать наиболее оригинальными элементами гарнитуры. Apple любит добавлять новаторский интерфейс, отличающий ее продукты от конкурентов: у iPod это было колесико, у iPhone и iPad – мультисенсорный подход, а у Apple Watch – Digital Crown. Теперь компания надеется, что благодаря научно-фантастическому интерфейсу гарнитуры, ее последний продукт также станет лидером.

Источник: Bloomberg


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