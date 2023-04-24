Гарнитура смешанной реальности Apple Reality получит внешний аккумулятор на магнитном кабеле — Марк Гурман

Марк Гурман из Bloobberg поделился новыми деталями о разъемах и источнике питания гарнитуры смешанной реальности Apple Reality. Четыре месяца назад он сообщал, что устройство получит внешний аккумулятор. Сейчас стало известно, что на его борту будет разъем USB-C для передачи данных и «новый проприетарный разъем для зарядки» – который, похоже, будет магнитным. Гарнитура Reality будет представлена на WWDC 2023.

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Описание батареи напоминает решение для зарядки MagSafe для iPhone. Упоминается кабель с круглым наконечником, входящий в комплект поставки. Он крепится к гарнитуре с помощью магнита. Крепление кабеля фиксируется поворотом после присоединения.

Сам внешний аккумулятор – размером с iPhone и напоминает батарею MagSafe для него. С помощью комплектного кабеля он обеспечивает до двух часов автономной работы гарнитуры. Чтобы зарядить аккумулятор, используется кабель USB-C, который можно подключать к адаптеру питания MacBook Pro.

Марк Гурман делает предположение, что за отдельную плату будут доступны аккумуляторы большей емкости. Также ему кажется, что столь громоздкий способ подключения питания не понравится пользователям (напрашивается старая шутка про батарейку в чемодане). С другой стороны, сама гарнитура Reality действительно станет легче.