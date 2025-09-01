"Я бы все испортил": Ридли Скотт отказался снять "Терминатор 3" с гонораром в $20 млн

Режиссер «Чужого» и «Гладиатора» Ридли Скотт рассказал, что отказался от восьмизначного гонорара и предложения снять «Терминатор 3», потому что думал, что «все испортит».

«Я горжусь тем, что отказался от гонорара в $20 млн. Чувак, меня нельзя купить», — сказал режиссер в интервью The Guardian. «Кто-то сказал: «Попроси то, что получает Арни». Я попробовал и они согласились. Я подумал: «Черт возьми». Но не мог этого сделать. Это не мое».

Скотт считает, что это фильм не его жанра, как и истории о Бонде.

«Суть фильмов о Бонде — это развлечение. «Терминатор» — чистый комикс. Я бы пытался сделать их реальными. Вот почему меня не просили снимать ленту об агенте 007. Я бы все испортил».

После работы Джеймса Кэмерона над фильмами «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991), режиссерское кресло занял Джонатан Мостоу. «Терминатор 3: Восстание машин» вернул на главную роль Арнольда Шварценеггера наряду с Ником Сталом и Клэр Дэйнс, и стал кассово и критически успешным, несмотря на то, что имел существенно меньший бюджет, чем предыдущий фильм.

Далее франшиза расширилась лентами «Терминатор: Да придет спаситель» (2009), «Терминатор: Генезис» (2015) и «Терминатор: Фатум» (2019), все были сняты разными режиссерами. Также в 2008-2009 году выходил сериал-спиноф от Fox под названием «Хроники Сары Коннор», а в прошлом году на Netflix дебютировал мультсериал «Терминатор: Зеро».

Что касается Скотта, то он планирует сосредоточиться на «Гладиаторе 3» и, возможно, вернуться к франшизе «Чужой» с третьим приквелом, если «появится хорошая идея» (несмотря на то, что ранее заявлял, что «покончил» с серией о пришельцах). Однако все это — после релиза постапокалиптического триллера «Собачьи звезды» во главе с Маргарет Куолли и Джейкобом Элорди.