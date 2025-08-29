Ридли Скотт о новых проектах: "Гладиатор 3" в работе, еще один "Чужой" — будет, если "появится идея"

Ридли Скотт анонсировал свои новые проекты, среди которых триквел «Гладиатора» и потенциально — новый приквел к «Чужому».

Выпущенный летом прошлого года «Гладиатор 2» не получил ожидаемого успеха, но это не помешало режиссеру взяться за его прямое продолжение. На данный момент, триквел официально в разработке, хотя точный сюжет неизвестен. Предыдущий фильм рассказывал о сыне Луцилы и Максимуса Луция (Пол Мескаль), который повторил успех отца на гладиаторской арене, и в конце концов поборол злодея Дензела Вашингтона.

Впрочем, самое интересное в заявлении Ридли Скотта то, что он не исключил возвращения к работе над «Чужим», несмотря на то, что раньше говорил, что «покончил с франшизой». Режиссер выпустил оригинальный фильм с Сигурни Уивер в 1979 году, затем два приквела «Прометей» (2012) и «Завет» (2017), а также был привлечен как исполнительный продюсер в сериал «Чужой: Земля».

«Гладиатор» сейчас в разработке. Еще один приквел к «Чужому» — да, если у меня появится идея, конечно», — сказал режиссер в интервью The Guardian.

Отчеты о бюджете «Гладиатор 2» разнятся, но по самым высоким оценкам он достиг $240 млн. Тогда как окончательная касса фильма составила лишь $462 млн — маловато, хотя сам Скотт считает это успехом.

Франшиза «Чужой» тем временем переживает своеобразное возрождение: «Чужой: Ромул» Феде Альвареса стал кассовым хитом прошлого года, а «Чужой: Земля» получил самый высокий рейтинг в серии. Ожидается, что оба проекта получат продолжение, где в случае сериала шоуранеры рассматривают что-то вроде «космической Игры престолов» с большим количеством сезонов.

